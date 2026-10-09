Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỏi khó thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trước chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Hải Phòng, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Bên cạnh những câu hỏi về bản thân, định hướng tương lai, các cô gái còn được thử thách kiến thức văn hóa, xã hội.

Trước Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh ở Hải Phòng. Các giám khảo trực tiếp theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá.

Bên cạnh việc tập luyện trên sân khấu, các thí sinh còn trải qua vòng phỏng vấn kín, đối diện với từng thành viên ban giám khảo. Mỗi thí sinh có 2 phút trao đổi.

Thí sinh bật khóc

Thí sinh Neang Lin cho biết cô bước vào phòng phỏng vấn với tâm lý sẵn sàng ứng biến trước các câu hỏi. Trái với những lo lắng ban đầu, sự gần gũi của các giám khảo giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo, ban tổ chức có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh ở Hải Phòng. Ảnh: Trọng Tài.

"Khi vào phỏng vấn, mọi người thoải mái, tạo cho tôi cảm giác mình đến đây để chia sẻ và mọi người muốn lắng nghe, hiểu hơn về mong muốn của mình khi đến với cuộc thi. Vì vậy, tôi cố gắng thể hiện sự chân thành nhất có thể", Neang Lin nói.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - Neang Lin không giấu được xúc động khi được hỏi về những khó khăn trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Nhà báo Trần Thị Thu Hà hỏi tôi có gặp khó khăn về tài chính khi tham gia cuộc thi hay không, bởi hành trình thi khá dài. Tôi chia sẻ rằng bố mẹ luôn nhắc nhở, dù tham gia một cuộc thi nhan sắc cũng phải giữ hình ảnh chỉn chu, nhưng cần tiết kiệm nhất có thể. Khi nhắc lại những điều đó, tôi rất xúc động", Neang Lin kể.

Neang Lin cũng có cơ hội chia sẻ về phong tục, tập quán của dân tộc mình. Đây là chủ đề khiến cô cảm thấy tự tin bởi gắn liền với đời sống thường ngày.

Các giám khảo trực tiếp theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá. Ảnh: Trọng Tài.

Neang Lin giới thiệu về lễ hội truyền thống đang diễn ra trong cộng đồng mình, trong đó có hoạt động đến chùa tưởng nhớ những người đã khuất.

Cô bày tỏ mong muốn được trở về tham gia lễ hội, đồng thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng để người thân thay mình thực hiện các hoạt động tại quê nhà. Neang Lin nói cô tự tin ở vòng thi mặt mộc.

Bất ngờ trước câu hỏi về nhà thơ quê hương

Bước vào vòng phỏng vấn kín với tâm trạng hồi hộp, thí sinh Trương Văn Tú Tâm thừa nhận cô lo lắng vì đây là lần đầu tham gia một cuộc thi có hình thức phỏng vấn trực diện với từng giám khảo.

Trước phần thi, Tú Tâm dành thời gian ghi lại những ưu điểm, hạn chế của bản thân, đồng thời nhìn lại hành trình hai tháng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

"Tôi ghi lại những điểm mạnh, điểm yếu của mình, tự suy nghĩ xem trong hai tháng qua bản thân đã trải nghiệm được gì, cải thiện những điều gì. Tôi muốn có một bức tranh tổng thể về bản thân để có thể trả lời tốt những câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra", Tú Tâm nói.

Thí sinh Trương Văn Tú Tâm lần đầu tham gia một cuộc thi có hình thức phỏng vấn trực diện với từng giám khảo. Ảnh: Như Ý.

Tú Tâm cho biết từng hình dung mỗi giám khảo sẽ ngồi trong một phòng riêng. Vì vậy, khi biết sẽ lần lượt di chuyển qua các bàn giám khảo, Tú Tâm không khỏi bất ngờ. Việc xuất hiện với gương mặt không trang điểm cũng khiến cô có chút lo lắng. Tuy nhiên, Tú Tâm nhanh chóng tự trấn an.

"Trong hai tháng qua, tôi dường như quên gương mặt mộc của mình rồi nên có chút lo lắng. Nhưng sau đó tôi nhớ lại trước đây khi đi làm cũng chỉ dùng kem chống nắng và son môi. Tôi nghĩ không có lý do gì phải tự ti nên cố gắng ổn định tinh thần để bước vào phòng thi", Tú Tâm nói.

Trong số những câu hỏi nhận được, Tú Tâm đặc biệt ấn tượng với câu hỏi của nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - về nhà thơ Nguyễn Mỹ.

Tú Tâm chia sẻ quê hương cô ở Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Khi nhắc đến danh thắng đầm Ô Loan, cô bất ngờ được hỏi về nhà thơ Nguyễn Mỹ và tác phẩm liên quan địa danh này.

Tú Tâm từng đến đầm Ô Loan nhưng chưa có cơ hội biết đến bài thơ. Với cô gái đến từ Đắk Lắk, đây là câu hỏi khó nhất ở phòng phỏng vấn.

Câu hỏi khiến Trương Văn Tú Tâm tâm đắc nhất đến từ giám khảo Đỗ Mỹ Linh. Câu hỏi liên quan đến điểm nổi bật và định hướng cá nhân.

"Tôi chia sẻ với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rằng Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Trong hai tháng ở nhà chung, tôi được đến nhiều nơi như Lai Châu, Tuyên Quang, Hải Phòng và học hỏi rất nhiều từ 52 thí sinh còn lại. Mỗi bạn đều có thế mạnh riêng và tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn qua hành trình này", Tú Tâm nói.

53 thí sinh rèn giũa trước đêm Chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tú Tâm cho biết từng có những thời điểm tự ti, nghi ngờ khả năng của bản thân. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm trong cuộc thi giúp cô dần thay đổi.

"Đã có những lúc tôi tự hỏi mình có làm được hay không, có thể vượt qua được hay không. Tôi đã đấu tranh rất nhiều trong hai tháng qua để từ Tú Tâm phiên bản một trở thành Tú Tâm phiên bản hai, một người tốt hơn và hoàn thiện hơn. Tôi rất biết ơn hành trình này vì dù chỉ hai tháng nhưng đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc", cô bày tỏ.

Câu hỏi thú vị của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Khác với tâm trạng lo lắng của một số thí sinh, Đoàn Hải Lan cho biết cô chủ động lập danh sách những câu hỏi có thể xuất hiện trong vòng phỏng vấn kín.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy căng thẳng bởi đây là phần thi quan trọng, gợi nhớ cảm giác khi tham gia vòng Sơ khảo.

Theo Hải Lan, các câu hỏi của giám khảo không quá xa lạ, chủ yếu xoay quanh bản thân, suy nghĩ và định hướng của từng thí sinh. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi nằm ngoài phần chuẩn bị trước đó.

"Tôi nghĩ đây là cơ hội để giám khảo có những góc nhìn sâu hơn về chính mình. Tôi cố gắng chia sẻ những suy nghĩ và góc nhìn của mình để các giám khảo hiểu hơn về những khía cạnh mà trước đây chưa có cơ hội tìm hiểu", Hải Lan nói.

Thí sinh Đoàn Hải Lan ấn tượng với câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Khi gặp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hải Lan vui mừng vì được giám khảo nhận ra sau cuộc giao lưu với các thí sinh tại Hà Nội. Trong cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đặt câu hỏi về những lợi thế cạnh tranh mà Hải Lan có thể phát huy để bước tiếp vào vòng Chung kết.

"Tôi trả lời mình có ba điểm mạnh. Thứ nhất là sự tự tin, thứ hai là ngoại hình và thứ ba là khi bước lên sân khấu, tôi có cảm giác được tỏa sáng, được hòa mình với sân khấu. Tôi nghĩ đó là những lợi thế của bản thân trong chặng đường sắp tới", Hải Lan cho biết.