Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Ông Trump né câu hỏi có xem livestream vụ hành quyết tên sát nhân hàng loạt hay không

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump né tránh câu hỏi liệu ông có theo dõi livestream vụ hành quyết tử tù Nidal Malik Hasan, kẻ sát hại 13 người tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, hay không, trong bối cảnh kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn này vấp phải nhiều phản đối.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không lực Một cùng Mike Tyson (trái) tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 9/10. (Ảnh AP)

Ngày 9/10, khi được phóng viên hỏi liệu ông có muốn vụ xử bắn được livestream (phát trực tiếp) hay không, ông Trump trả lời: “Họ đang xem xét và đưa ra quyết định về việc đó”. Tổng thống Mỹ cũng không trả lời khi được hỏi liệu ông có xem buổi livestream nếu kế hoạch được triển khai hay không.

Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục khẳng định Hasan xứng đáng bị tử hình bằng hình thức xử bắn.

“Đối tượng sẽ bị giết. Hắn sẽ bị xử bắn. Tôi thực sự không quan tâm hắn chết theo cách nào, miễn là hắn phải chết. Và tôi cho rằng án tử hình là hình phạt hoàn toàn xứng đáng dành cho hắn”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên đường tham dự một sự kiện chính trị tại bang New York.

Ngày 8/10, Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch livestream vụ hành quyết dự kiến diễn ra vào tháng 12. Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ nghi ngờ về khả năng kế hoạch được thực hiện.

“Tôi không chắc việc đó thực sự sẽ diễn ra”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không theo dõi nếu vụ hành quyết được livestream, đồng thời nhấn mạnh không nên để tranh cãi về phương thức hành quyết khiến công chúng quên đi những tội ác của Hasan.

Hasan từng là bác sĩ tâm thần trong Lục quân Mỹ với cấp bậc đại úy. Ngày 5/11/2009, Hasan nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Năm 2013, ông ta bị tòa án quân sự kết án tử hình.

Kế hoạch livestream vụ hành quyết vấp phải phản đối từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Một số người gọi quyết định này là “ghê rợn” và “đáng ghê tởm”, đồng thời cảnh báo việc biến một vụ hành quyết thành sự kiện công khai có thể đi ngược các giá trị của Mỹ và gây nguy hiểm cho quân nhân nước này ở nước ngoài.

Tổng Giám mục Paul S. Coakley - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ, lên án kế hoạch, gọi đây là sự cổ súy man rợ cho “văn hóa tôn vinh cái chết” và kêu gọi chính phủ xem xét lại quyết định.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ chưa xử bắn quân nhân nào kể từ Thế chiến 2. Vụ hành quyết quân nhân gần nhất của quân đội Mỹ diễn ra ngày 13/4/1961, khi binh nhì lục quân John Bennett bị treo cổ.

Theo AP

Xem thêm

#Livestream #Hành quyết #Xử bắn #Tử hình

Cùng chuyên mục

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Tiết lộ vị trí đồn trú của loạt máy bay ném bom Mỹ

Tiết lộ vị trí đồn trú của loạt máy bay ném bom Mỹ

TPO - Sau khi một loạt máy bay ném bom B-1B rời căn cứ RAF Fairford tại Anh về Mỹ, nhiều câu hỏi đặt ra là những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hiện được triển khai ở đâu và có thể xuất kích từ những căn cứ nào trên toàn cầu?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe