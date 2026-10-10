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TPHCM: Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, hành khách kịp thoát thân

Nguyễn Dũng

TPO - Một xe khách đang lưu thông trên đường 30 Tháng 4, phường Phước Thắng (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề đường, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Ngày 10/10, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên đường 30 Tháng 4, phường Phước Thắng, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

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Xe khách cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/10, tài xế điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 50H-362.xx lưu thông trên đường 30 Tháng 4, theo hướng từ quốc lộ 51 đi Vũng Tàu.

Khi đến khu vực gần nhà thờ Nam Bình, phường Phước Thắng, chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế lập tức điều khiển phương tiện tấp vào lề đường, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh nhanh chóng mang bình chữa cháy mini, kéo vòi nước đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy không được khống chế bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi nhiều bộ phận.

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#Nguyên nhân vụ cháy xe khách #Cháy xe khách #Điều tra #PCCC #Công an #Cháy xe khách ở TPHCM #Hành khách

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