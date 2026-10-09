Nữ võ sĩ 19 tuổi ở Ninh Bình kể khoảnh khắc giành Huy chương vàng tại đấu trường Italia

TPO - Để đổi lấy vài phút thi đấu trên sàn đấu tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, võ sĩ Trần Minh Anh (SN 2007, Ninh Bình) đã trải qua những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt, đối mặt với chấn thương và không ít lần tự hỏi liệu mình có đủ sức đi tiếp.

Ý chí thép của nữ võ sĩ trẻ

Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Italia, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Các VĐV Việt Nam giành huy chương tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền năm 2026

Đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự giải gồm 83 cán bộ, trọng tài, HLV và VĐV. Trong đó, 40 VĐV được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Kết thúc giải, đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn với thành tích 32 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc.

Trong thành tích chung ấy, võ sĩ Trần Minh Anh (Ninh Bình), góp một tấm HCV ở nội dung đối kháng hạng cân từ 51-54kg nữ.

Minh Anh chia sẻ, hành trình đến với võ thuật của cô bắt đầu từ sự tò mò và niềm yêu thích vận động từ nhỏ. Khi bắt đầu, cô chỉ nghĩ tập võ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Càng tập, cô càng bị cuốn hút bởi tính kỷ luật và tinh thần của bộ môn này. Từ bộ môn được lựa chọn để rèn luyện sức khỏe, võ thuật dần trở thành con đường mà Minh Anh nghiêm túc theo đuổi và khát khao chinh phục trên sàn đấu.

“Lần đầu mang giáp, bước lên thảm đấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả đã cho tôi cảm giác khát khao chiến thắng thực sự”, Minh Anh nhớ lại.

Để theo đuổi đam mê võ thuật, Minh Anh phải sống xa nhà từ sớm, ít có thời gian dành cho bạn bè và phải quen với những chấn thương, vết sẹo cùng sự mệt mỏi sau mỗi buổi tập. Đối với cô, những cuộc điện thoại ngắn ngủi của bố mẹ, cùng lời dặn: “Cố gắng nhưng đừng để chấn thương”, trở thành nguồn động viên để cô tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Trải qua nhiều giải đấu và giành được những thành tích cao, Minh Anh có cơ hội bước ra đấu trường thế giới. Thời điểm nhận quyết định tham dự Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, cô vừa tự hào vừa cảm nhận rõ áp lực. Lần này, đó không còn là cuộc thi đấu cho cá nhân hay đơn vị chủ quản, mà là gánh trên vai màu cờ, sắc áo Việt Nam.

Để đạt được thành tích cao, Minh Anh phải trải qua thời gian dài khổ luyện

Theo nữ võ sĩ trẻ, để có vài phút thi đấu trên sàn đấu quốc tế là cả một quá trình khổ luyện. Có những lúc cô tự hỏi liệu bản thân có thực sự làm được hay không. Nhưng sự động viên và đồng hành của các HLV trong từng buổi tập đã giúp Minh Anh dần vượt qua những hoài nghi ấy.

“Mỗi ngày tôi trải qua 3 ca tập, từ rèn thể lực, kỹ thuật, chiến thuật đến đấu tập thực chiến. Có những đợt chấn thương kéo dài ngay trước giải, hoặc những ngày thể lực chạm đáy, tôi từng khóc một mình và tự hỏi liệu mình có phù hợp với con đường này không? Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu, nhớ đến sự kỳ vọng của các thầy và gia đình để lấy lại tinh thần và chiến đấu tiếp”, Minh Anh tâm sự.

“Vào đến đây thì không còn gì để mất, cứ đánh hết sức mình”

Chia sẻ về hành trình thi đấu tại Giải Vô địch trẻ và Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026, Minh Anh cho biết mỗi trận đấu đều là thử thách lớn. Đặc biệt, trận chung kết gặp VĐV Algeria là trận đấu cô không thể quên.

Theo Minh Anh, đối thủ có sải tay dài, thể lực dồi dào và lối đánh áp sát khó chịu. Trước đối thủ "nặng ký" như vậy, cô chọn cách giữ sự bình tĩnh và tập trung tối đa.

“Trước khi bước lên thảm, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và nhớ lại những gì ban huấn luyện đã dặn. Tôi tự nhủ: ‘Vào đến đây rồi thì không còn gì để mất, cứ đánh hết sức mình'. Khi hiệp đấu ngày càng căng thẳng, tôi tập trung tối đa vào từng nhịp thở, chắt chiu từng cơ hội phản công bằng các đòn thế sở trường. Sự bình tĩnh đã giúp tôi duy trì được lợi thế cho đến những giây cuối cùng", Minh Anh nói.

Với sự nỗ lực của Minh Anh và sự đồng hành sát sao của ban huấn luyện, cô đã vượt qua nhiều đối thủ để giành HCV. Thế nhưng, đối với Minh Anh, tấm HCV không phải thành quả của riêng mình.

“Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và Ban huấn luyện đội tuyển Ninh Bình đã luôn đồng hành, tin tưởng và giúp đỡ trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu. Tấm HCV này là công sức của cả một tập thể”, Minh Anh bày tỏ.

Tấm HCV là thành quả sau những ngày miệt mài tập luyện của nữ võ sĩ trẻ

Ông Trần Văn Tiến, HLV đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Ninh Bình cho biết, Minh Anh là một VĐV sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân rất toàn diện, tư duy đòn thế linh hoạt và khả năng đọc tình huống trận đấu nhanh.

Để chuẩn bị cho giải đấu, ban huấn luyện xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, từ rèn thể lực nền tảng, nâng cao kỹ thuật - chiến thuật đến ép cân, nhả khối lượng và đấu tập cọ xát ở cường độ cao. Đồng thời, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia nghiên cứu kỹ lối đánh của các đối thủ quốc tế để xây dựng bài tập và phương án khắc chế phù hợp cho Minh Anh.

Theo HLV, điểm mạnh lớn nhất giúp Minh Anh vượt qua các đối thủ mạnh để giành HCV chính là tốc độ, tính chính xác trong các đòn phản công và ý chí chiến đấu kiên cường. Đặc biệt, việc tuân thủ chiến thuật mà Ban huấn luyện xây dựng cho từng đối thủ giúp Minh Anh cũng là yếu tố then chốt giúp cô đạt thành tích tốt.

“Minh Anh kiểm soát cự ly rất tốt, luôn biết cách giữ nhịp trận đấu theo ý mình và bùng nổ đúng thời điểm quyết định”, HLV Trần Văn Tiến đánh giá.

VĐV Trần Minh Anh (trái) và HLV đội tuyển Võ cổ truyền tỉnh Ninh Bình Trần Văn Tiến (phải).

Ông Ninh Tiến Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình (Trung tâm) cho biết, Trần Minh Anh là VĐV đầu tiên của Ninh Bình giành HCV thế giới ở bộ môn Võ cổ truyền. Theo ông Giang, Minh Anh là VĐV trẻ có tố chất và có nhiều tiềm năng phát triển. Thành tích võ sĩ trẻ này vừa đạt được là kết quả từ sự nỗ lực của cá nhân cùng sự đồng hành, hỗ trợ của đội ngũ HLV, đặc biệt là các HLV tại Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm cũng động viên Minh Anh tiếp tục duy trì phong độ, không ngừng rèn luyện sau thành tích vừa đạt được, đồng thời kỳ vọng nữ VĐV trẻ tiếp tục phát huy năng lực, giành thêm những thành tích cao trong thời gian tới.