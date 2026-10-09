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HLV Herdman tự tin, tuyên bố Indonesia sẽ chen chân vào tốp 4 châu Á

Đặng Lai

TPO - HLV đội tuyển Indonesia, John Herdman, vừa đưa ra thông điệp đầy tự tin sau chiến thắng ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ông cho rằng với đà thăng tiến hiện có, tuyển Indonesia đủ sức chen chân vào nhóm 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

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"Tài năng của chúng ta đã được chứng thực. Chúng tôi tự tin rằng Indonesia đang trên đà hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á", John Herdman chia sẻ với CNN Indonesia. “Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại World Cup. Hy vọng kinh nghiệm đó sẽ giúp ích”.

John Herdman bắt đầu dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia từ tháng 1/2026 theo hợp đồng kéo dài đến tháng 1/2028. Trong thời gian còn gắn bó với Garuda, chiến lược gia người Anh đang nỗ lực giúp thứ hạng của đội bóng xứ vạn đảo liên tục thăng tiến. Từ vị trí 122, lúc này Indonesia đã nhảy lên 116 thế giới. Cộng thêm chức vô địch vừa qua, có thể nói Herdman đang đi đúng lộ trình.

Nhà cầm quân người Anh muốn các học trò xem danh hiệu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 như một bước đệm để tiến về phía trước. Với ông, chặng đường gập ghềnh cùng những thử thách cam go hơn đang chờ đón Garuda ở hàng loạt giải đấu sắp tới.

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Tuyển Indonesia muốn hướng tới những mục tiêu cao hơn

"Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực làm việc chăm chỉ và hợp tác của cả tập thể. Đây không chỉ là câu chuyện của 23 cầu thủ và một huấn luyện viên, mà còn ghi nhận vai trò của Liên đoàn, của ông Erick Thohir cùng các thành viên ban điều hành, những người đã xây dựng hệ thống, cấu trúc và mang về những gương mặt mới để khỏa lấp khoảng trống”, Herdman cho biết.

Chiến lược gia 51 tuổi lấy dẫn chứng từ hành trình của chính mình cùng đội tuyển Canada gắn liền với bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA. Herdman kể lại thành quả công việc đã giúp đội bóng Bắc Mỹ vươn tầm thành thế lực đáng gờm của châu lục, có thể thi đấu sòng phẳng với nhiều đội tuyển châu Âu. Và ông muốn Indonesia noi theo tấm gương ấy.

"Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Suốt thời gian tôi huấn luyện ở Canada, chúng tôi đã vươn từ vị trí thứ 97 lên hạng 32 thế giới. Chúng tôi từng là đội bóng tầm trung không thể giành vé dự World Cup, xếp thứ 7 hoặc thứ 8 ở khu vực CONCACAF, rồi sau đó leo lên vị trí số một CONCACAF. Mọi thứ đều khả thi", Herdman bày tỏ.

"Đây là tư duy cần phải được khắc sâu vào tâm trí các cầu thủ Indonesia. Chúng tôi muốn đưa tập thể này vươn tới đẳng cấp ổn định trong tốp 4 châu Á và trở thành khách quen tại các kỳ World Cup", ông nhấn mạnh.

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#HLV Herdman #Đội tuyển Indonesia #FIFA ASEAN Cup #Châu Á #World Cup #Bóng đá Indonesia

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