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Công an Hà Nội trừng phạt Lion City, giành 3 điểm đầu tay ở Shopee Cup

Hương Ly

TPO - Pha phối hợp giữa Perea và Leo Artur mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Polking ở Shopee Cup 2026/27.

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Bàn thắng quý giá của Leo Artur ở cuối hiệp một giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân của Lion City Sailors. Trong phần lớn thời gian ở trận này, đội chủ nhà lấn lướt CAHN với tỷ lệ cầm bóng trội hơn và tạo ra được nhiều cơ hội. Dù vậy, thầy trò HLV Polking đã thể hiện bản lĩnh để bảo toàn chiến thắng và có khởi đầu thuận lợi tại Cúp các CLB Đông Nam Á.

Suốt 90 phút, Lion City Sailors tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận. Đại diện của Singapore cầm bóng vượt trội, đẩy cao tốc độ và liên tục vây hãm vòng cấm CAHN. Dù vậy, khối phòng ngự của HLV Mano Polking đã đứng vững. Thủ thành Filip Nguyễn cùng các hậu vệ thi đấu lăn xả, bọc lót kỷ luật để bẻ gãy mọi pha hãm thành từ ngôi sao bên phía đội chủ nhà như Nakamura, Ramselaar hay Haag.

Giữa thế trận bị dồn ép, CAHN tung đòn trừng phạt chớp nhoáng ở phút 45+2. Nhận bóng từ trung lộ, Bryan Perea dũng mãnh xộc thẳng vào vòng cấm địa rồi giật gót điệu nghệ kiến tạo cho Leo Artur. Cuối cùng, Leo Artur ung dung đệm bóng mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, kịch tính tăng cao khi đội chủ nhà dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Nhận thấy thế trận không ổn, từ phút 57, HLV Polking tung Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc vào sân để ổn định tuyến giữa và cải thiện chất lượng phản công. CAHN có cơ hội nới rộng cách biệt với các pha dứt điểm cận thành của Mauk (phút 60), Quang Vinh (phút 61) và cú sút sát cột của Thành Long ở phút 90+4.

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CAHN chọn đấu pháp hợp lý trên đất Singapore.

Phút 90+6, CAHN suýt nhận bàn thua khi Datkovic thực hiện đường chuyền loại bỏ Filip Nguyễn. May cho đại diện của V.League khi Rasaq lại sút ra ngoài trước khung thành bỏ trống, bỏ lỡ thời cơ mười mươi để gỡ hòa cho đội chủ nhà.

CAHN đã vượt ải thành công trên đất Singapore, khi bước vào trận với nhiều khó khăn về lực lượng. Hàng loạt trụ cột của CAHN như Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc vừa vắt kiệt sức cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, do đó không đảm bảo thể trạng tốt nhất để đá chính.

Bên cạnh đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được phép ở lại Hà Nội để tập trung hồi phục chấn thương. HLV Polking xoay vòng nhân sự và thành công trong việc chọn cách tiếp cận từ tốn, sẵn sàng đá phòng ngự phản công với Lion City Sailors. CAHN đã hoàn thành mục tiêu bỏ túi 3 điểm quan trọng, qua đó tạo đà tâm lý vững vàng trước màn chạm trán Kashima Antlers tại Cúp C1 châu Á sắp tới.

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