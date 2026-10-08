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Tuyển thủ Lào bị bắt giữ vì nghi dàn xếp tỷ số ở ASEAN Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - The Guardian đưa tin Soukphachan Lueanthala đang bị tạm giữ sau khi một số thành viên tuyển Lào bị cảnh sát thẩm vấn. Vụ việc liên quan các cáo buộc hối lộ, đánh bạc trái phép và thao túng trận đấu tại ASEAN Cup 2026.

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Theo The Guardian, Soukphachan Lueanthala là cầu thủ chạy cánh từng khoác áo tuyển Lào tại ASEAN Cup 2026, hiện thi đấu cho CLB Salavan United ở quê nhà. Anh bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức hoạt động dàn xếp tỷ số cho một đường dây cá cược được cho là có nguồn gốc từ nước ngoài.

Theo các nguồn tin thân cận với đội tuyển Lào, Lueanthala bị bắt sau khi cảnh sát thẩm vấn một số thành viên đội tuyển. Việc này diễn ra khi đội trở về sau trận đấu cuối cùng tại giải, chuyến làm khách trên sân Myanmar hồi đầu tháng 8. Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) và cảnh sát Lào chưa xác nhận vụ bắt giữ. Tuy nhiên, The Guardian cho biết đã xác minh cầu thủ này đang bị tạm giữ.

Trận gặp Myanmar khép lại với thất bại 2-7 của Lào, nối tiếp ba trận thua ở vòng bảng: 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines.

Trong thông cáo ngày 7/8, LFF xác nhận đã mở cuộc điều tra rồi chuyển vụ việc cho cảnh sát. Một nguồn tin nắm rõ các cáo buộc, đề nghị giấu tên, cho biết Lueanthala bị nghi chỉ đạo một số đồng đội và làm đầu mối liên lạc giữa những người liên quan.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Vladica Grujic, tuyển Lào không thể tái hiện kết quả của hai năm trước. Khi đó, đội ghi 7 bàn, thủng lưới 11 lần sau bốn trận và gây bất ngờ với những trận hòa trước Indonesia, Philippines - hai đội có thứ hạng FIFA cao hơn Lào.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh bóng đá Lào từng vướng các bê bối dàn xếp tỷ số. Năm 2020, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu trọn đời Thipphonexay Inthavongsa sau khi kết luận cầu thủ này âm mưu thao túng kết quả trận giao hữu quốc tế với Hong Kong năm 2017.

The Guardian cho biết đã liên hệ AFC để hỏi về các cáo buộc mới nhất và khả năng tổ chức này hỗ trợ nhà chức trách Lào, nhưng chưa nhận được phản hồi. LFF cũng không trả lời.

Một nguồn tin có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong bóng đá Lào cho biết nạn dàn xếp tỷ số đã tồn tại từ lâu, có thể liên quan đến cầu thủ và một số quan chức. Theo người này, hoàn cảnh tài chính khiến cầu thủ dễ bị lôi kéo. “Cho đến năm ngoái, mỗi ngày tập trung đội tuyển, họ chỉ được nhận 10 USD”, ông nói.

Nguồn tin kể, một cầu thủ từng nói với ông rằng người này đã dàn xếp ba trận, mỗi trận nhận “10.000 USD”. Ông cho rằng những nghi vấn dàn xếp đã gây tổn hại rộng hơn cho bóng đá Lào: các cầu thủ giàu kinh nghiệm dần vắng bóng ở đội tuyển, nhường chỗ cho những gương mặt trẻ hơn. “Họ có nhiều tài năng. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn thế này”, ông nói.

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#Lào #dàn xếp tỷ số #ASEAN Cup #bóng đá #cá cược #LFF #Lueanthala

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