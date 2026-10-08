Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chanathip bức xúc, tố Hubner hành xử thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp

Đặng Lai

TPO - Những hành động và phát ngôn trong và sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của Justin Hubner đang khiến đội trưởng tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin, không hài lòng. Trong phát biểu mới nhất, Chanathip đã bóng gió chỉ trích đối phương.

thai-lan-2973.jpg

Sau khi cùng đội tuyển Indonesia giải cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm bằng chức vô địch FIFA ASEAN Cup, trung vệ Justin Hubner đã lập tức hâm nóng dư luận bằng tuyên bố đầy ngạo nghễ rằng các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia "không còn ở cùng đẳng cấp với chúng tôi".

Tuy nhiên, bên cạnh phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, hành vi trực tiếp của cựu cầu thủ Wolves ngay trong trận chung kết mới thực sự thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ khu vực. Hubner đã cố tình xô đẩy hậu vệ Thái Lan, Nattapong Sayriya, trong lúc ăn mừng chiến thắng.

Cụ thể, ở thời khắc Nattapong Sayriya đá hỏng quả luân lưu thứ 4, Hubner đã chạy qua có ý xô đối thủ rồi quay lại cười khiêu khích. Nếu tuyển thủ Thái Lan không giữ được bình tĩnh và đuổi theo đáp trả trung vệ Indonesia, một cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa hai đội hoàn toàn có thể bùng phát.

thai-lan.jpg
Khoảnh khắc Hubner chạy qua và khiêu khích Nattapong

Thái độ khiêu khích của Hubner cũng khiến đội trưởng tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin, không hài lòng. Dù ngôi sao đang khoác áo Pathum United không trực tiếp gọi tên Hubner, song giới quan sát đều nhận thấy phát biểu sau trận của anh nhắm thẳng vào hành xử thiếu tôn trọng này:

"Chúng ta phải tôn trọng dù là đội thua cuộc hay đội chiến thắng. Dù chuyện gì xảy ra trong trận đấu, kết quả vẫn là điều không thể thay đổi. Chúng ta cần chúc mừng Indonesia và cho mọi người thấy ý nghĩa thực sự của tinh thần thể thao.

Thực lòng mà nói khi đứng đây và chứng kiến ​​họ ăn mừng chiến thắng, sâu thẳm trong lòng tôi lại nghĩ về những điều khác. Tất nhiên, đây là một thất bại cay đắng. Ngọn lửa cạnh tranh vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Asian Cup (2027, nơi Thái Lan và Indonesia chung bảng)", Chanathip chia sẻ.

Nhiều CĐV Thái Lan cũng lên tiếng đả kích trung vệ nhập tịch của tuyển Indonesia. "Là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc thể hiện tinh thần thể thao cao thượng là điều vô cùng quan trọng. Cầu thủ người Indonesia (Justin Hubner) lẽ ra nên tránh hành động này, bởi nó bị coi là hành vi khiêu khích và có thể châm ngòi cho một cuộc xô xát lớn”, một ý kiến cho biết.

“Cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau, bất kể đối thủ là ai. Sự tôn trọng là thứ phải tự mình giành lấy chứ không phải được ban phát. Chúng ta đã thắng rồi thua đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta luôn tôn trọng họ. Trong khi đó anh ta (Hubner) dường như không giành được điều này", thêm một cổ động viên nhấn mạnh.

Xem thêm

#Justin Hubner #Indonesia #ASEAN Cup #bóng đá #hành xử thiếu tôn trọng #bóng đá khu vực #thái Lan #Chanathip

Cùng chuyên mục

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Hiệp 1 bắt đầu

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh ở vòng 3 LPBank V.League 2026/27. Tuy nhiên, thầy trò HLV Velizar Popov cần cải thiện khả năng xuyên phá khi đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ để hướng tới chiến thắng.

Quảng Ninh 'hồi sinh' Nhà thi đấu dưới nước sau bão Yagi

Quảng Ninh 'hồi sinh' Nhà thi đấu dưới nước sau bão Yagi

TPO - Sau những thiệt hại nặng nề từ bão số 3 hồi tháng 9/2024 làm sập toàn bộ phần mái, dự án khôi phục, mở rộng Nhà thi đấu thể thao dưới nước Quảng Ninh trị giá 129 tỷ đang được đẩy nhanh để sớm đưa công trình biểu tượng này hoạt động trở lại vào tháng 12/2026.

Hoàng Hên chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027

Hoàng Hên chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027

TPO - Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 đang để lại những hệ lụy nặng nề cho cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó trường hợp của Đỗ Hoàng Hên mang đến nỗi lo ngại lớn nhất. Tiền vệ này chấn thương nặng hơn dự kiến khiến anh bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027.

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chờ sức bật ở Hàng Đẫy

Nhận định Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 8/10: Chờ sức bật ở Hàng Đẫy

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 19h15 ngày 8/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel nắm lợi thế sân nhà, còn Hà Tĩnh có thể trông vào sự chắc chắn để tìm điểm trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

TPO - Với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, Trung Quốc đứng đầu bảng vàng Asiad lần thứ 12 liên tiếp, lập kỷ lục về số HCV giành được ở một kỳ đại hội tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Thành tích ấy được tạo nên bởi những môn thế mạnh lâu năm, lực lượng kế cận đã sẵn sàng tranh vàng và hệ thống đầu tư có tính liên tục.

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe