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U17 nữ Việt Nam tạo nên chiến thắng chấn động 20-0 vòng loại nữ U17 châu Á

Hương Ly

TPO - Khánh Chi ghi 5 bàn trong chiến thắng hủy diệt 20-0 của U17 nữ Việt Nam trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

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Chiều tối 8/10, tuyển U17 nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 gặp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vùi dập đối thủ không thương tiếc với tỷ số 20-0.

Khánh Chi là ngôi sao sáng nhất của U17 nữ Việt Nam ở trận này với 5 bàn thắng. Quỳnh Anh, Ngọc Ánh và Hà Vi đóng góp cú đúp bàn thắng.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, U17 nữ Việt Nam dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Các cô gái áo đỏ nhanh chóng chuyển biến sức ép thành bàn mở tỷ số của Khánh Chi. Chỉ 4 phút sau, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam.

Cơn ác mộng của U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana tiếp tục khi Khánh Chi thi đấu thăng hoa, hoàn tất cú hat-trick sớm ngay trong hiệp một ở các phút 12 và 17. Xen kẽ vào đó là cú đá phạt hiểm hóc của Thu Phương ở phút 15 cùng pha đánh đầu chuẩn xác của Ngọc Ánh ở phút 20. Trước khi hiệp một khép lại, Quỳnh Lâm, Yến Linh và Hà Vi lần lượt ghi thêm bàn, khép lại 45 phút thăng hoa của U17 nữ Việt Nam với cách biệt 9-0.

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U17 nữ Việt Nam đang chơi tốt ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Sang hiệp hai, thầy trò HLV Masahiko duy trì thế trận một chiều. U17 nữ Việt Nam vẫn cầm bóng chủ động, đá nửa sân và tấn công áp đảo. Ngược lại, U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ở đẳng cấp quá kém và chỉ biết gồng mình chịu trận.

Khánh Chi đưa U17 nữ Việt Nam dẫn 10-0 ở phút 48, trước khi Ngọc Ánh tạo nên điểm nhấn với pha lốp bóng đẳng cấp từ khoảng cách gần 30 mét, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực và bảng tỷ số tiếp tục nhảy. Sau 70 phút, U17 nữ Việt Nam đã dẫn 15-0. Đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, U17 nữ Việt Nam vẫn tấn công dồn dập và duy trì hiệu suất ghi bàn kinh ngạc.

Trận thắng hủy diệt 20-0 mang về trọn vẹn 3 điểm cho U17 nữ Việt Nam, giúp các cô gái của chúng ta cải thiện vượt bậc chỉ số phụ để chính thức vươn lên dẫn đầu bảng D. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng trước khi toàn đội bước vào trận đấu phân định ngôi nhất bảng then chốt gặp U17 nữ Kyrgyzstan vào ngày 11/10 tới.

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