Sự trỗi dậy của ‘binh đoàn nhập tịch’ UAE và thách thức lớn cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

TPO - Bóng đá Tây Á đang chứng kiến một cuộc lột xác mạnh mẽ về mặt nhân sự, và đội tuyển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang đi tiên phong trong cuộc cách mạng này khi sở hữu tới 15 cầu thủ nhập tịch, phần lớn theo diện cư trú. Họ hứa hẹn đem tới thử thách cực đại cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Chiến lược nhập tịch của UAE không mang tính chắp vá tạm thời, mà là một sự đầu tư có hệ thống và quy mô lớn nhằm chinh phục tấm vé dự World Cup cũng như xưng vương tại đấu trường châu lục. Nhìn vào đội hình hiện tại, người hâm mộ dễ dàng nhận ra một "trục xương sống" hoàn toàn ngoại lai và chất lượng.

Hàng công của họ là nơi tập trung sức mạnh hủy diệt với dòng máu Samba và Tango. Những cái tên quen thuộc như Fabio Lima, Caio Canedo, hay sau này là Luanzinho (gốc Brazil) và Nicolas Gimenez (gốc Argentina) mang đến chất kỹ thuật, sự tinh quái và khả năng tạo đột biến cá nhân mà các tiền đạo bản địa của khu vực Tây Á thường thiếu hụt. Ở hàng phòng ngự và tuyến giữa, sự xuất hiện của những nhân tố cơ bắp và kỷ luật như Kouame Autonne (Bờ Biển Ngà), Lucas Pimenta (gốc Bồ Đào Nha) hay Marcus Meloni giúp UAE lấp đầy những lỗ hổng về mặt thể lực và tư duy tổ chức chiến thuật.

Chính sự hòa quyện này đã biến UAE từ một đội bóng thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng và sức vóc truyền thống thành một thế lực toàn diện. Họ có thể chơi kiểm soát bóng nhờ kỹ thuật cá nhân thượng thừa của các cầu thủ Nam Mỹ, nhưng cũng sẵn sàng đua thể lực, tranh chấp tay đôi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào nhờ các "hòn đá tảng" gốc Âu và Phi.

Kouame Autonne là cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà

Từ chỗ chỉ sở hữu 8-10 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023 rồi vòng loại World Cup 2026, lúc này “đội quân đánh thuê” đã lên tới 15. Nó cũng giúp tăng cường sức mạnh tối đa cho đại diện Tây Á. Thành quả là vị trí á quân ở Cúp Vùng Vịnh, giải đấu quy tụ những thế lực của bóng đá Tây Á.

Trên hành trình vừa kết thúc, dấu ấn của dàn cầu thủ nhập tịch này là rất lớn. Ivkovic, Canedo hay Erik mang tới sự chắc chắn nơi hậu phương trong khi Ousmane Camara đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận bán kết nghẹt thở gặp Oman. Cũng chính chân sút này cùng Guilherme góp công vào chiến thắng 3-0 trước Bahrain. Hay ở chiến thắng 4-0 trước Yemen, tất cả các bàn thắng của UAE đều do cầu thủ nhập tịch ghi. Tại giải đấu đó, chỉ duy nhất Saleh là cầu thủ nội địa của đội tuyển này điền tên lên bảng tỷ số, chi tiết phản ánh đóng góp to lớn mà "đội quân đánh thuê" mang lại cho UAE.

Sức mạnh lớn nhất mà 15 cầu thủ nhập tịch mang lại cho UAE không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà là sự đa dạng hóa các phương án chiến thuật. Trước đây, khi đối đầu với các đại diện Tây Á như UAE, các đội bóng Đông Nam Á thường áp dụng lối chơi phòng ngự lùi sâu, bịt kín trung lộ và chờ đợi đối thủ tự mắc sai lầm từ sự nóng vội.

Tuy nhiên, với thế hệ nhập tịch mới, UAE có đủ bài vở để giải quyết vấn đề. Khi bế tắc, sự sáng tạo của Nicolas Gimenez ở tuyến giữa hay khả năng rê dắt đột phá của Luanzinho ở hai hành lang cánh có thể xé toang mọi hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ nhất.

Các cầu thủ gốc Brazil vốn sinh ra với kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp xuất sắc; họ không cần khoảng trống quá lớn để tự tạo ra cơ hội. Thêm vào đó, khả năng sút xa và những tình huống phối hợp bóng ngắn với tốc độ cao ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương biến UAE thành một cỗ máy tấn công khó bị bắt bài.

Sự liên kết giữa các "ngoại binh" này cũng rất đáng nể. Việc họ đã sinh sống và thi đấu nhiều năm tại giải Vô địch Quốc gia UAE giúp họ hiểu rõ văn hóa bóng đá nơi đây và có sự ăn ý đáng kinh ngạc, tạo ra một khối gắn kết không hề thua kém các đội tuyển quốc gia thuần túy. Họ thăng hoa tới nỗi không chỉ cầu thủ nội địa mất chỗ mà những thế hệ nhập tịch F1 như Canedo, Caio Lucas giờ cũng đã bị lãng quên ở đội tuyển quốc gia.

Đối với đội tuyển Việt Nam, sự lột xác của UAE mang đến một mối đe dọa thực sự lớn tại kỳ Asian Cup 2027. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu với UAE (điển hình như chiến thắng 1-0 tại chảo lửa Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022). Tuy nhiên, đội tuyển UAE của hiện tại và tương lai gần là một phiên bản hoàn toàn khác biệt và đã được nâng cấp vượt bậc.

Mối nguy hiểm đầu tiên đến từ thể hình và sức mạnh tranh chấp. Hàng thủ của Việt Nam sẽ phải đối mặt với những tiền đạo không chỉ to cao mà còn cực kỳ khéo léo. Những pha không chiến hay các tình huống tranh chấp tay đôi sẽ trở thành cơn ác mộng nếu chúng ta không duy trì được cự ly đội hình và hệ thống bọc lót hoàn hảo.

Thứ hai, nhịp độ trận đấu sẽ dễ dàng rơi vào tay UAE nhờ một tuyến giữa giàu chất xám và dồi dào thể lực. Những sai lầm nhỏ nhất, hay sự mất tập trung trong chớp mắt của các cầu thủ Việt Nam sẽ ngay lập tức bị trừng phạt bởi khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén của các chân sút gốc Latin như Luanzinho, Gimenez hay Bruno. Lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc có thể sẽ không đủ để đứng vững trước những đợt sóng tấn công dồn dập, đa chiều từ đối thủ.

Để hóa giải mối đe dọa từ "binh đoàn nhập tịch" này, Việt Nam cần một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về cả nền tảng thể lực, kỷ luật chiến thuật và bản lĩnh tâm lý. Ban huấn luyện sẽ cần phải phân tích tỉ mỉ để tìm ra những phương án chiến thuật linh hoạt nhằm khắc chế sự pha trộn giữa lối đá kỹ thuật hoa mỹ của Nam Mỹ và sức mạnh thể chất phi thường của các cầu thủ ngoại binh.

Cuộc cách mạng nhập tịch ồ ạt của UAE là minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng vươn tầm đỉnh cao châu Á, sẵn sàng thách thức những ông lớn như Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran mà trước hết là Hàn Quốc, đội tuyển chung bảng Việt Nam và UAE tại Asian Cup 2027. Với đội ngũ 15 cầu thủ chất lượng mang trong mình dòng máu đa quốc gia, UAE đang tràn đầy tự tin hướng tới VCK, nâng thử thách cho đội tuyển Việt Nam lên tầm cực đại.