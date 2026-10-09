Đình Bắc chấn thương, thêm một trụ cột của đội tuyển Việt Nam báo tin không vui

TPO - Trong trận gặp Lion City tại Cúp C1 Đông Nam Á tối 8/10, Đình Bắc đã dính chấn thương. Thông tin này càng khiến NHM bóng đá Việt Nam lo lắng trong bối cảnh xuất hiện quá nhiều ca chấn thương ở các trụ cột đội tuyển trong tháng qua.

Phút bù giờ trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Lion City Sailors trên đất Singapore, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chứng kiến tiền đạo Đình Bắc đổ gục xuống sân. Sau pha xử lý giật gót điệu nghệ cho đồng đội bên hành lang cánh trái, chân sút sinh năm 2004 đã có pha va chạm mạnh với Giovanni Haag.

Sau khi được đội ngũ y tế vào sân chăm sóc khẩn cấp, Đình Bắc vẫn nén đau trở lại thi đấu thêm một phút cuối do đội nhà đã cạn quyền thay người. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo trẻ lập tức nằm vật xuống thảm cỏ vì cơn đau tái phát, tiếp tục cần đến sự can thiệp y tế.

Trận này, Đình Bắc chỉ thi đấu hơn 30 phút. Ban huấn luyện CAHN đã rất cẩn thận cất anh trên ghế dự bị sau khi anh vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc chỉ vào sân từ phút 57 để thế chỗ Alan Grafite. Vậy nhưng sau quãng thời gian cày ải, tiền đạo 22 tuổi dường như vẫn bị quá tải.

Theo kế hoạch, anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra toàn diện để xác định chính xác mức độ tổn thương sau khi cùng CLB CAHN trở về Việt Nam vào ngày 9/10. Chưa rõ tình trạng của chân sút 22 tuổi nhưng có thể khẳng định, Đình Bắc dường như đang phải trả giá đắt do tình trạng quá tải thể lực sau 4 tháng thi đấu liên tục với mật độ dày đặc ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Trước Đình Bắc, Xuân Son cũng dính chấn thương

Chấn thương mới nhất này có nguy cơ điền tên Đình Bắc vào danh sách bệnh binh đang ngày một dài của bóng đá Việt Nam. Trước thềm FIFA ASEAN Cup, đội tuyển đã mất Văn Vĩ, Thành Chung và Quang Hải. do vấn đề thể lực. Trước đó Duy Mạnh cũng chấn thương.

Sau khi giải đấu trên đất Indonesia khép lại, cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét khi Xuân Son phải ngồi ngoài khoảng 8 tuần do rách cơ đùi sau, Tài Lộc nghỉ 3 tuần vì viêm dây chằng sên mác, còn Hoàng Hên đối mặt với 3 tháng dưỡng thương vùng bắp chân lẫn đầu gối, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn Asian Cup 2027.

Trước thềm chuyến làm khách tại Singapore, Đình Bắc đã phải cày ải trọn vẹn 4 trận đấu căng thẳng trong màu áo đội tuyển từ ngày 25/9 đến 5/10. Trong quá khứ, chân sút này từng chịu tổn thương dây chằng cổ chân trái tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 và bị gãy xương bàn ngón chân út vào tháng 3/2025 khi hội quân cùng U22 Việt Nam. Tiền sử chấn thương khiến vết đau mới gặp của Đình Bắc càng mang lại lo lắng cho NHM.