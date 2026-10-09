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U17 Việt Nam đá World Cup khi nào, ở đâu, đối thủ mạnh cỡ nào?

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu có điểm khi chạm trán Mali, Bỉ và New Zealand ở vòng bảng U17 World Cup 2026.

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Vòng chung kết U17 World Cup diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Lá phiếu bốc thăm may rủi đưa thầy trò HLV Roland vào bảng G, với U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand, đều là những nền bóng đá xếp trên Việt Nam ở BXH FIFA. Trong đó, trận đấu với U17 Bỉ được đánh giá là thử thách lớn nhất cho U17 Việt Nam.

"Các chiến binh sao vàng" đụng độ U17 Bỉ ngay trận ra quân U17 World Cup vào ngày 20/11. Ba ngày sau, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand. Đến ngày 26/11, thầy trò HLV Roland chạm trán U17 Mali.

Hai đội đứng nhất và nhì của mỗi bảng đấu giành vé trực tiếp vào vòng trong của U17 World Cup. 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt có vé vớt. Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành từ 1-3 điểm và có hiệu số tốt để cạnh tranh cho vé vớt góp mặt ở vòng knock-out.

Thử thách tại đấu trường World Cup chắc chắn là vô cùng khắc nghiệt với thầy trò HLV Roland. Dù vậy, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng giành điểm, thậm chí hướng đến một chiến thắng trước đối thủ vừa tầm U17 New Zealand, hay kỳ vọng vào một kết quả hòa quả cảm trước U17 Mali.

Chạm trán U17 Bỉ ở trận mở màn dẫu là thử thách quá tầm, nhưng cũng là dịp cọ xát quý giá để toàn đội "làm nóng", nhìn nhận điểm yếu và dồn toàn lực cho hai cuộc đối đầu then chốt phía sau.

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U17 Việt Nam thi đấu ấn tượng trước U17 UAE.

U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 World Cup sau khi thắng U17 Yemen và U17 UAE tại U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Roland xuất sắc giành vị trí nhất bảng C, ghi tên vào vòng tứ kết U17 châu Á 2026 và trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành tấm vé lịch sử tới U17 World Cup.

Trước đó, FIFA tăng số đội tham dự U17 World Cup lên 48. Liên đoàn Bóng đá châu Á được phân bổ tổng cộng 9 suất cho U17 World Cup 2026, bao gồm một suất đặc cách cho chủ nhà (Qatar) và 8 suất trực tiếp. Thành tích vào tứ kết U17 châu Á đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi danh giá nhất cho cấp độ U17.

HLV Roland đang dẫn dắt thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Lực, Văn Dương, Hoàng Việt, Quý Vương, Sỹ Bách và Ngọc Sơn là những vị trí nổi bật, đóng góp lớn cho thành công của U17 Việt Nam tại các sân chơi gần nhất. Nền tảng thể lực, thể hình của U17 Việt Nam khá lý tưởng. Dưới sự uốn nắn của HLV Roland, U17 Việt Nam ưu tiên triển khai các tình huống ban bật nhỏ, cố gắng áp đặt trận đấu trước các đối thủ tầm khu vực và châu lục.

Sang đến U17 World Cup, khi chạm trán đối thủ có thể hình, thể lực và kỹ thuật vượt trội, U17 Việt Nam sẽ khó để chơi ở thế cửa trên. Chờ xem HLV Roland xoay xở ra sao để giúp đội tuyển gặt hái kết quả tốt tại "biển lớn".

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