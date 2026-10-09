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Hàng công Việt Nam nguy cơ vụn vỡ tại Asian Cup 2027, HLV Kim tính sao?

Hương Ly

TPO - Hoàng Hên nhiều khả năng không kịp hồi phục để dự Asian Cup 2027, trong khi Đình Bắc bị treo giò 2 trận vòng bảng. HLV Kim sẽ lại đặt niềm tin vào Tiến Linh, Tuấn Hải để "vá víu" hàng công ở giải đấu tới?

Hậu FIFA ASEAN Cup, HLV Kim liên tiếp nhận tin dữ khi Hoàng Hên dính chấn thương nặng, cần ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Khả năng Hoàng Hên lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất cho Asian Cup 2027 là cực thấp. Trước đó, Xuân Son được xác định cần ít nhất 2 tháng để trở lại. Son có sẵn sàng 100% phong độ cho giải đấu cấp độ châu lục hay không cũng là dấu hỏi lớn ở đội tuyển.

Phải thay đổi phương án A

Từ ASEAN Cup 2026, HLV Kim ưu tiên sử dụng bộ ba Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên cho hàng công. Vì Hoàng Đức chấn thương, HLV Kim kéo Hoàng Hên về đá tiền vệ trung tâm ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup. Sau đó, Xuân Son chấn thương và kế hoạch A của ông Kim tại giải đấu gần nhất vụn vỡ.

Đến Asian Cup 2027, HLV Kim phải có tính toán mới cho hàng công khi Hoàng Hên khó lên tuyển, trong khi Đình Bắc bị treo giò 2 trận. Hàng công Việt Nam giờ chỉ còn trông cậy vào Xuân Son, kỳ vọng tiền đạo của CLB Nam Định không dính thêm chấn thương và sẽ lấy lại phong độ tốt nhất tại CLB.

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Đình Bắc bị treo giò 2 trận do dư âm từ thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Những thử nghiệm của HLV Kim tại FIFA ASEAN Cup cho thấy Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên vẫn là mũi đinh ba tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Khi có cả 3 cầu thủ trên sân, ý đồ triển khai tấn công của HLV Kim mới được thể hiện rõ ràng.

Xuân Son chơi cao nhất trên hàng công và gây áp lực thường trực cho đối thủ trong khu vực 16,5 m. Đình Bắc chơi ở cánh trái, là vị trí nhận bóng thường xuyên để thực hiện các pha xử lý đột biến mang dấu ấn cá nhân. Ở cánh đối diện, Hoàng Hên sẽ hoạt động rộng từ biên vào trung lộ và cách chơi sẽ thiên về phối hợp, tổ chức trận đấu hơn.

Xuân Son và Hoàng Hên vốn là "cặp bài trùng", chơi ăn ý tại CLB từ nhiều năm trước. Sự kết nối giữa Đình Bắc và Xuân Son cải thiện rõ từ ASEAN Cup 2026, được thể hiện trong các tình huống hoán đổi vị trí linh hoạt. Chỉ cần một trong 3 vị trí không đá chính cùng nhau, sức mạnh hàng công Việt Nam suy giảm. Và khi đội tuyển vắng cả Xuân Son - Hoàng Hên, sức công phá của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup giảm hẳn tính sát thương.

Đình Bắc đã lạc lõng khi chơi cạnh Tài Lộc và Williams Minh Hoàng ở FIFA ASEAN Cup. HLV Kim thử nghiệm liên tục các cầu thủ tấn công khác như Hai Long và Ngô Đăng Khoa nhưng độ hiệu quả không cao. Tới đây, khi Asian Cup 2027 diễn ra, HLV Kim đối mặt bài toán khó khăn khác là không có Đình Bắc trong 2 trận. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ xoay vòng hàng công ra sao để tìm thấy 2 phương án lý tưởng đá cạnh Xuân Son?

Lực lượng tiền đạo nội còn ai?

HLV Kim trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lên tuyển ở giải đấu FIFA ASEAN Cup. Màn trình diễn của Williams chỉ ở mức tạm chấp nhận, trong khi Đăng Khoa gây thất vọng, chật vật vì thể hình thấp bé. Khi Williams và Khoa Ngô chưa phải là 2 tiền đạo gây ấn tượng đặc biệt để được "quy hoạch cứng" tại đội tuyển, HLV Kim sẽ tiếp tục quan sát chuyển động của bóng đá Việt để tìm thêm phương án cho đội tuyển.

Trong 3 tháng tiếp theo, sân cỏ V.League sẽ diễn ra liên tục và đây là dịp để các tiền đạo ghi điểm với HLV Kim. Những tuyển thủ vừa lên tuyển như Williams, Đăng Khoa, Gia Hưng, Hai Long phải duy trì phong độ tốt, thậm chí thể hiện nhiều hơn nữa để có suất lên tuyển.

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Tiến Linh đang chật vật tìm lại phong độ ở CLB.

Sự chú ý đổ dồn vào nhóm tiền đạo quen mặt ở đội tuyển nhưng không được triệu tập ở 2 giải gần nhất, là Tiến Linh, Tuấn Hải. Bên cạnh đó, HLV Kim có thể cân nhắc bổ sung một số cầu thủ tấn công chất lượng từ U23 Việt Nam như Nguyễn Ngọc Mỹ.

Trong màu áo CLB Công an TPHCM, Tiến Linh đã ghi một bàn tại V.League. Tiền đạo sinh năm 1997 được HLV Arthur Diles ưu tiên xếp đá chính trên hàng công Công an TPHCM, trong khi Williams Minh Hoàng phải dự bị hoặc đá dạt phải. Tiến Linh đã "nổ súng" nhưng phong độ từ đầu mùa không quá tốt, do đó cần nỗ lực nhiều hơn để được HLV Kim triệu tập trở lại đội tuyển.

Tương tự, phong độ của Tuấn Hải tại CLB Nam Định không quá tốt. Cựu tiền đạo CLB Hà Nội đá chính 2 trận gần nhất khi Nam Định đối đầu Gia Lai, Đà Nẵng và màn trình diễn của anh chỉ ở mức tròn vai.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong về nhân sự hàng công tuyển Việt Nam: "Quá tiếc khi bộ ba Bắc, Son và Hên bắt đầu chơi ăn ý lại phải tách ra ở FIFA ASEAN Cup và sắp tới là Asian Cup. Trong 3 tháng tới, nhiệm vụ cho HLV Kim rất nặng vì ông phải tuyển chọn được cầu thủ mới và lắp ghép thành hàng công có độ kết dính".

"Với dàn tiền đạo nội quen mặt như Tiến Linh và Tuấn Hải, tôi nghĩ họ không bứt lên được. 3 tháng là thời gian quá ít để các tiền đạo thật sự vào guồng và tạo nên điều gì đó đặc biệt để thuyết phục HLV Kim. Tôi kỳ vọng vào các tiền đạo nhập tịch mới của đội tuyển hơn, ví dụ Olaha, người trám đúng vị trí tiền đạo trái của Đình Bắc. Sau đó là Romario, nếu đủ điều kiện lên tuyển sẽ chia sẻ gánh nặng cùng Xuân Son ở vị trí mũi nhọn", BLV Quang Huy phân tích.

Anh kết luận: "Trọng trách đặt lên Xuân Son ở Asian Cup 2027 rất lớn. Hy vọng cậu ấy sung mãn và có phong độ tốt. Việt Nam cần vị trí cứng để thay hẳn Đình Bắc vì cậu ấy nghỉ 2/3 trận. Tôi tin Olaha sẽ có cơ hội lên tuyển ở đợt tới. Còn với vai trò cánh phải của Hoàng Hên, HLV Kim đang có vài lựa chọn chấp nhận được là Tài Lộc và Williams Minh Hoàng".

Thầy trò HLV Kim sẽ đụng độ UAE, Hàn Quốc và Yemen tại vòng bảng Asian Cup 2027. Đây là bảng đấu cực nặng để "Các chiến binh sao vàng" hoàn thành mục tiêu có suất vào vòng knock-out.

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