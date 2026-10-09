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Thể thao

Lượt 11 Giải BĐ Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026: TP.HCM I thắng tối thiểu

PV

TP.HCM I giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than KSVN, qua đó tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu sau lượt trận thứ 11 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân nhà, TP.HCM I tiếp đón Than KSVN trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ngôi đầu. Dù được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi gặp không ít khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và quyết tâm của đội khách.

Trong 45 phút đầu tiên, TP.HCM I chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép về phía khung thành Than KSVN. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách thi đấu tập trung, khiến nhà đương kim vô địch không thể tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM I tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 65 khi Trần Thị Thu Xuân ghi bàn mở tỷ số. Đáng chú ý, đây là màn tỏa sáng của Thu Xuân trong lần đối đầu đội bóng cũ Than KSVN.

Trong khoảng thời gian còn lại, Than KSVN nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự TP.HCM I. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0 và có thêm 3 điểm quan trọng.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nội I có chuyến làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam. Đội bóng Thủ đô bất ngờ nhận bàn thua ngay ở phút thứ 3 sau tình huống Nguyễn Thị Thương đá phản lưới nhà.

Không bị ảnh hưởng bởi bàn thua sớm, Hà Nội I nhanh chóng tổ chức lại thế trận và có bàn gỡ hòa ở phút 30. Đội trưởng Phạm Hải Yến là người lập công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Hai đội tiếp tục chơi giằng co trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng không có thêm bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 47, Đào Thị Ngân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Hà Nội I đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Phút 69, Phạm Hải Yến tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai trong trận, đưa tỷ số về 2-2. Trong những phút còn lại, hai đội đều có cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T không gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón TP.HCM II. Đội bóng xứ chè thi đấu chủ động và giành chiến thắng 4-0 nhờ các pha lập công của Thúy Hằng, Bích Thùy, Mỹ Anh và Thu Trang.

Sau lượt trận thứ 11, cuộc đua tại Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với những diễn biến đáng chú ý ở cả nhóm dẫn đầu và cuộc cạnh tranh thứ hạng.

vff.org.vn

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#giải bóng đá nữ #TP.HCM #Thái Sơn Bắc #lượt 11 #bóng đá nữ Việt Nam #đội bóng nữ

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