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Doãn Ngọc Tân lại chấn thương, bao giờ mới trở lại tuyển Việt Nam?

Hương Ly

TPO - Doãn Ngọc Tân rời sân sớm vì chấn thương ở trận Thể Công Viettel thua Hà Tĩnh 1-3. Tiền vệ sinh năm 1994 sẽ mất thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất trước khi chờ đợi được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển.

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Ngọc Tân (số 34) liên tục dính chấn thương từ đầu giải.

Ngọc Tân tập tễnh rời sân ở đầu hiệp 2, trận Thể Công Viettel tiếp đón Hà Tĩnh tối qua (8/10). Ban đầu, tình hình chấn thương của Ngọc Tân nghiêm trọng đến nỗi đội khiêng cáng được huy động vào sân. Sau đó, tiền vệ sinh năm 1994 có thể tự đứng dậy và di chuyển từng bước chậm rãi, song không thể tiếp tục trận đấu.

Tân binh của Thể Công Viettel chỉ mới trở lại sau chấn thương đứt dây chằng mác sên và phù nề tủy đầu dưới xương mác. Pha va chạm mạnh với Đoàn Văn Hậu khiến Ngọc Tân nghỉ thi đấu một tháng. Anh trở lại sớm hơn dự kiến để cứu rỗi hàng tiền vệ Thể Công Viettel. Tuy nhiên, cơn ác mộng chấn thương lại ập tới với cựu tiền vệ CLB Thanh Hóa.

Ngọc Tân sẽ được chụp chiếu để đánh giá chính xác tình trạng chấn thương mới. HLV Popov thất vọng vì tình trạng của học trò. Thuyền trưởng Thể Công Viettel cho biết trước mắt Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt ở trận đấu tiếp theo AFC Champions League Two.

Ngọc Tân là trụ cột không thể thiếu của hàng tiền vệ Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 và các trận đấu của đội tuyển trong năm 2025. Kết thúc V.League 2025/26, Ngọc Tân chia tay CLB Thanh Hóa để gia nhập Thể Công Viettel. Tại thủ đô, tiền vệ sinh năm 1994 tái hợp HLV Popov và mở ra tương lai hứa hẹn hơn khi chơi cho CLB có tiềm lực.

Dù vậy, sự khởi đầu của Ngọc Tân tại Thể Công Viettel không suôn sẻ vì chấn thương. Cú đạp tai hại của Văn Hậu khiến Ngọc Tân nghỉ thi đấu ngay từ vòng 1 V.League 2026/27, đồng thời đóng sập cánh cửa trở lại đội tuyển, chinh chiến ở FIFA ASEAN Cup của tiền vệ 32 tuổi.

Không có Ngọc Tân, kế hoạch của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển cũng xáo trộn vài phần. Tại ASEAN Cup 2026, khi Ngọc Tân chưa sẵn sàng, HLV Kim chỉ gọi duy nhất một tiền vệ phòng ngự mà ông ưng ý là Lê Phạm Thành Long. Sang đến FIFA ASEAN Cup, chốt chặn duy nhất ở vị trí mỏ neo của đội tuyển vẫn là Thành Long.

Bóng đá Việt Nam vốn khan hiếm vị trí tiền vệ phòng ngự. Những người được HLV Kim tin tưởng ở vị trí tiền vệ "mỏ neo" trong 2 năm qua chỉ xoay quanh Lý Công Hoàng Anh, Ngọc Tân, Thái Sơn và Thành Long.

Hoàng Anh đã sa sút phong độ. Thái Sơn bị đứt dây chằng, trở lại vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027 và khó lấy lại phong độ tốt nhất cho Asian Cup 2027. HLV Kim hiện chỉ có Thành Long và Ngọc Tân là 2 phương án khả dĩ nhất cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong đó, Ngọc Tân là người hiếm hoi có đầy đủ phẩm chất của tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa: chơi mạnh mẽ, thể lực dồi dào và hỗ trợ phòng ngự tốt.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cần Ngọc Tân ở trạng thái phong độ và thể lực tốt trước khi tái xuất ở đội tuyển. Sau chấn thương mới nhất, kịch bản tốt nhất cho Ngọc Tân là nghỉ thi đấu ngắn hạn (dưới một tháng), sau đó trở lại sân cỏ và còn khoảng 2 tháng để tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Thể Công Viettel.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào dịp FIFA Days vào giữa tháng 11 để chơi các trận giao hữu. Đến đợt FIFA Days cuối tháng 12, đội tuyển hội quân và chuẩn bị xuyên suốt đến Asian Cup 2027. Như vậy, Ngọc Tân bắt buộc sẵn sàng để lên tuyển vào tháng 11 nhằm có màn "chạy đà" tốt nhất cho Asian Cup. Nếu chấn thương của anh ở mức độ nghiêm trọng và nghỉ từ 2 tháng trở lên, cánh cửa trở lại đội tuyển dần đóng lại với tiền vệ của Thể Công Viettel.

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#Ngọc Tân #đội tuyển Việt Nam #chấn thương #V.League #Thể Công Viettel #ASEAN Cup #FIFA #tình trạng chấn thương Doãn Ngọc Tân

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