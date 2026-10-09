Xhaka nhận án phạt 4,6 tỷ đồng vì giấy tiêm vaccine giả

TPO - Thủ quân đội tuyển Thụy Sĩ Granit Xhaka bị phạt 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 4,6 tỷ đồng), nhưng được đình chỉ thi hành khoản phạt trong thời gian thử thách hai năm, sau khi thừa nhận sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả trong đại dịch.

Tiền vệ 34 tuổi công bố quyết định trên mạng xã hội Instagram hôm 8/10, sau khi làm việc với cơ quan công tố tại bang Lucerne, Thụy Sĩ. Vụ việc được truyền thông nước này đưa tin từ tháng trước, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến một nữ bác sĩ bị nghi cấp giấy chứng nhận tiêm chủng mà không thực hiện việc tiêm vaccine.

Chính Xhaka vừa lên tiếng xác nhận về án phạt của anh.

Theo thông báo từ Xhaka, anh bị kết án theo thủ tục ra lệnh xử phạt, với mức phạt tương đương 50 ngày, mỗi ngày 3.000 franc Thụy Sĩ. Nhưng khoản tiền này được đình chỉ thi hành trong hai năm.

Điều đó đồng nghĩa Xhaka sẽ không phải nộp khoản tiền này nếu không phạm thêm tội trong thời gian thử thách. Tuy nhiên, anh đã thanh toán các chi phí tố tụng liên quan đến vụ việc. “Tôi chấp nhận phán quyết và chịu trách nhiệm về hành động của mình”, Xhaka viết trên Instagram.

Trước đó, tiền vệ đang khoác áo Sunderland thừa nhận đã có được giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả vào năm 2022. Theo thông tin được công bố, quyết định này xuất phát từ sự thiếu tin tưởng của anh đối với vaccine phòng COVID-19. Xhaka từng xin lỗi về hành động mà anh thừa nhận là “một sai lầm trong phán đoán”.

Xhaka là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ nhiều nhất với 152 trận. Tuy nhiên, anh đã vắng mặt trong cả 4 trận đấu gần nhất của đội tuyển tại UEFA Nations League. Việc tiền vệ này rút khỏi danh sách tập trung được thống nhất giữa cá nhân anh và Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ, trong bối cảnh cuộc điều tra về giấy tiêm chủng vaccine giả đang diễn ra.

Không có Xhaka, Thụy Sĩ vẫn giành chiến thắng cả 4 trận tại bảng đấu thuộc hạng đấu thứ hai (League B) của Nations League. Đây là kết quả đáng khen ngợi trong giai đoạn đội tuyển này phải giải quyết vấn đề liên quan đến người đội trưởng giàu kinh nghiệm nhất.

Một cổ động viên cầm biểu ngữ cùng hình ảnh của Granit Xhaka để bày tỏ sự ủng hộ với tiền vệ này trong trận đấu giữa Scotland và Thụy Sĩ hôm 29/9.

Ở cấp CLB, HLV Regis Le Bris của Sunderland cho biết ông không bình luận về những vấn đề bên ngoài sân cỏ, nhưng đánh giá tích cực về quá trình tập luyện của tiền vệ người Thụy Sĩ trong đợt tập trung đội tuyển vừa qua. “Tôi thấy cậu ấy tập luyện rất tốt. Đó là điều tích cực. Về mặt bóng đá, cậu ấy đang ở trạng thái tốt và với tôi, đó là điều quan trọng nhất”, ông Le Bris cho biết.

Theo truyền thông Anh, trong bối cảnh vụ việc đã có phán quyết, Xhaka nhiều khả năng sẽ trở lại đội tuyển Thụy Sĩ trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới đây.