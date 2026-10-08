Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

TPO - Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

GRDP tăng 11,22%, đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu

Ngày 7/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Theo Sở Tài chính Hưng Yên, 9 tháng đầu năm, GRDP của Hưng Yên ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22%, vượt kịch bản 11,1% và đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III, GRDP tăng 12,01%.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng 14,84%. Tỉnh thành lập mới 3 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp và giải phóng mặt bằng hơn 1.000 ha đất phục vụ phát triển khu, cụm công nghiệp. Dịch vụ tăng 9,14%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,44%. Toàn tỉnh có 593 sản phẩm OCOP.

Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 52.874,3 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán. Tỉnh thu hút khoảng 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký và 1,9 tỷ USD; có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn 44.212 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9, Hưng Yên giải ngân 28.327,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, thuộc nhóm 4 địa phương dẫn đầu cả nước về số vốn giải ngân. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm giải ngân 26.222,7 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Dồn lực cho chặng “nước rút”

Tỉnh Hưng Yên xác định một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là tiến độ một số dự án đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật, thu tiền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng. Việc xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư và một số dự án tồn đọng, kéo dài chưa đạt yêu cầu.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - cho biết địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong 3 tháng cuối năm.

Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Sở Nội vụ được giao tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, tham mưu đánh giá cán bộ trên cơ sở hiệu quả công việc và kết quả nhiệm vụ được giao.