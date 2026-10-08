Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.

Bước chuyển của thị trường thanh toán

Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình năm nay mở rộng câu chuyện thanh toán số từ một giao dịch đơn lẻ sang những trải nghiệm được tích hợp ngày càng tự nhiên vào mua sắm, di chuyển, du lịch và đời sống hằng ngày.

Theo bà Đoàn Hồng Nhung, tại Vietcombank, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa nhiều sản phẩm lên môi trường số. Điều quan trọng là sử dụng công nghệ để mỗi trải nghiệm tài chính của khách hàng trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai.

Bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank. Ảnh: Như Ý.

Trong những năm qua, ngân hàng từng bước triển khai theo định hướng này, từ hợp nhất các dịch vụ số trên VCB Digibank, triển khai xác thực sinh trắc học, kết nối dữ liệu dân cư và VNeID đến số hóa ngày càng nhiều hành trình tài chính.

Hiện đã có hơn 17,5 triệu khách hàng cá nhân và 450 nghìn khách hàng tổ chức được xác thực dữ liệu sạch; hơn 20.000 tỷ đồng được giải ngân trực tuyến bằng chữ ký số qua VNeID.

“Ý nghĩa lớn hơn những con số ấy là: khách hàng bớt một lần đến quầy, bớt một tờ giấy, bớt một vài thao tác và có thêm một trải nghiệm thuận tiện”, bà Nhung nói.

Một ví dụ được Vietcombank đưa ra là thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO. Theo đó, MeGO được phát triển để khách hàng có thể thuận tiện chạm thẻ hoặc thiết bị khi sử dụng Metro, đồng thời kết nối tài chính số, giao thông công cộng và tiêu dùng bền vững trong cùng một trải nghiệm.

Thẻ vật lý được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế, đồng thời có thiết kế hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Vietcombank đã tích hợp trên VCB Digibank giải pháp đo lường dấu chân carbon dành cho chủ thẻ MeGO. Từ các giao dịch chi tiêu hằng ngày, khách hàng có thể nhìn thấy lượng phát thải carbon ước tính, qua đó hiểu hơn tác động từ lựa chọn tiêu dùng của mình và nhận những gợi ý để từng bước điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.

Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Ảnh: Như Ý.

Theo đại diện Vietcombank, đây là bước chuyển từ việc ngân hàng chỉ hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch sang sử dụng dữ liệu và công nghệ để giúp mỗi người hiểu hơn tác động từ chính những lựa chọn của mình.

“Sống xanh” vì thế không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là lựa chọn một hóa đơn điện tử thay cho giấy hoặc thực hiện một giao dịch số thay cho một hành trình đến quầy.

Từ “một chạm” đến “không biên giới”

Theo bà Nhung, định hướng này càng có ý nghĩa với thế hệ trẻ, nhóm khách hàng không chỉ kỳ vọng dịch vụ tài chính nhanh và thuận tiện mà ngày càng quan tâm đến trải nghiệm, sự kết nối và những giá trị bền vững phía sau mỗi lựa chọn.

Từ “một chạm”, Vietcombank cũng hướng tới “không biên giới”. Khách hàng Vietcombank hiện có thể sử dụng VCB Digibank để thanh toán QR tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, khách quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của mình tại mạng lưới chấp nhận của Vietcombank.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm được giới thiệu tại chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Từ những kết nối này, Vietcombank hướng tới hình ảnh “Đường tài chính số – Phố không tiền mặt”. Theo đó, “Đường tài chính số” là những kết nối liền mạch giữa ngân hàng, người dân, doanh nghiệp và các hệ sinh thái; giữa trong nước và quốc tế; giữa các dịch vụ ngân hàng với giao thông, mua sắm, du lịch và đời sống.

TS. Đào Minh Tú - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao kỷ niệm chương tri ân Vietcombank. Ảnh: Như Ý



Trong khi đó, “Phố không tiền mặt” là nơi những kết nối ấy đi vào thực tế, nơi người dân thanh toán bằng một lần quét, một lần chạm; hộ kinh doanh thuận tiện nhận tiền và quản lý doanh thu; thanh toán số trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

Sóng Festival sắp tới, với 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng các phương thức thanh toán số, được Vietcombank kỳ vọng trở thành hình ảnh sinh động cho xu hướng này.

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước, Báo Tiền Phong, các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán thuận tiện hơn, an toàn hơn, bao trùm hơn và xanh hơn.

“Mỗi đường tài chính số được mở ra sẽ góp phần hình thành thêm những phố không tiền mặt’. Và từ hàng triệu cú chạm nhỏ mỗi ngày, chúng ta có thể cùng tạo nên một thay đổi lớn cho một Việt Nam số, xanh và bền vững hơn”, đại diện Vietcombank chia sẻ.