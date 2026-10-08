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Kinh tế

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

P.V

Trong nửa cuối tháng 9, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 33 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thủy sản, tiêu chuẩn chế biến và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Thanh long, chè vào diện cần theo dõi

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16-30/9 có 33 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), gồm 11 dự thảo lấy ý kiến và 22 quy định đã có hiệu lực.

Trong nhóm dự thảo, Brazil đề xuất sửa đổi 25 chuyên luận về hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm diệt sinh vật dùng trong vệ sinh và chất bảo quản gỗ. Nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh hoặc bổ sung giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRL), thời gian cách ly, cây trồng và phương thức sử dụng đối với nhiều hoạt chất.

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Brazil dự kiến bổ sung thanh long vào chuyên luận đối với hoạt chất pidiflumetofen, với mức dư lượng tối đa 0,2 mg/kg và thời gian cách ly 7 ngày. Một số thay đổi khác liên quan đến chuối, cây có múi, đu đủ, dừa, mía, đậu tương và nhiều loại đậu.

Dự thảo cũng đề xuất nâng MRL của hoạt chất fludioxonil lên 9 mg/kg đối với cây có múi và 15 mg/kg đối với đu đủ; quy định MRL của tebuconazole trên chuối là 5 mg/kg. Thời hạn góp ý đối với dự thảo này là ngày 24/11.

Trong khi đó, Canada đã ban hành MRL đối với hoạt chất chlorantraniliprole trên một số nông sản, thực phẩm. Mức giới hạn được xác định là 80 ppm đối với chè khô; 2 ppm đối với dầu cọ; 0,8 ppm đối với quả cọ dầu và 0,3 ppm đối với quả bơ. Các mức này đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu MRL của Canada từ ngày 10/9.

Những thay đổi trên là cơ sở để doanh nghiệp, vùng trồng và đơn vị kiểm nghiệm rà soát danh mục thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng và hồ sơ truy xuất trước khi xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đối chiếu cụ thể từng sản phẩm, hoạt chất và thị trường, tránh hiểu rằng một mức MRL được ban hành có thể áp dụng chung cho mọi loại nông sản.

Canada cũng sửa đổi danh sách các loài động vật thủy sinh mẫn cảm, có hiệu lực từ ngày 5/10. Việc thay đổi danh sách có thể kéo theo yêu cầu về kiểm dịch, chứng nhận sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh đối với một số sản phẩm thủy sản nhập khẩu.

Tại thị trường châu Phi, Tanzania đang lấy ý kiến đối với dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho cá viên. Dự thảo yêu cầu sản phẩm không được có tạp chất, nội tạng, ký sinh trùng nhìn thấy bằng mắt thường; không phát hiện vi khuẩn Salmonella trong 25 g mẫu và E. coli không vượt quá 10 CFU/g.

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Hàm lượng histamine không được vượt quá 20 mg/100 g đối với các nhóm cá có khả năng hình thành histamine. Giới hạn chì tối đa là 0,3 mg/kg và thủy ngân là 0,5 mg/kg đối với cá không thuộc nhóm săn mồi. Sản phẩm đông lạnh phải được bảo quản ở nhiệt độ từ âm 18 độ C trở xuống. Thời hạn góp ý đến ngày 24/11.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cùng một số nước vùng Vịnh cũng dự thảo quy định kỹ thuật đối với nghệ khô. Độ ẩm tối đa được đề xuất là 12% đối với nghệ nguyên củ, nghệ dạng miếng và 10% đối với nghệ bột; hàm lượng curcuminoid tối thiểu 2%.

Sản phẩm phải đáp ứng quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, độc tố và kim loại nặng. Nhãn hàng hóa phải thể hiện tên sản phẩm, nước xuất xứ, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đơn vị đóng gói. Dự thảo dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố; thời hạn góp ý đến ngày 15/11.

Khu vực này cũng đang lấy ý kiến đối với quy chuẩn kỹ thuật về cà chua đóng gói sẵn, bao gồm yêu cầu về thành phần, khuyết tật sản phẩm, phụ gia, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, vi sinh vật, khối lượng và ghi nhãn bằng tiếng Arab.

EU thay đổi loạt quy định về phụ gia

Liên minh châu Âu (EU) đưa ra 10 thông báo liên quan đến phụ gia thức ăn chăn nuôi. Trong đó, EU cấp phép hoặc cấp phép lại một số phụ gia như dịch chiết cồn hoa oải hương, tinh dầu cỏ xạ hương, chiết xuất bạc hà cay, cỏ xạ hương dại, cây xô thơm, tinh dầu nhục đậu khấu, cồn thuốc húng quế và L-valine.

EU cũng ban hành quy định đối với các chế phẩm Bacillus subtilis DSM 33862, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 và perlite dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật; đồng thời đính chính, bổ sung quy định về đất sét sepiolite và choline chloride.

Tại châu Á, Hàn Quốc dự thảo bổ sung điều kiện nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa protein động vật đã qua chế biến. Sản phẩm có nguồn gốc gia cầm từ quốc gia đang bị cấm xuất khẩu gia cầm vào Hàn Quốc vẫn có thể được xem xét nhập khẩu nếu đáp ứng yêu cầu xử lý nhiệt nhằm kiểm soát cúm gia cầm độc lực cao.

Nhật Bản dự kiến cho phép sử dụng axit guanidinoacetic với tỷ lệ tối đa 0,12% trong thức ăn cho lợn và các loại gà, trừ gà đẻ trứng. Malaysia đề xuất bổ sung chất tạo ngọt vào định nghĩa phụ gia thực phẩm và quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chiết xuất quả La Hán.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp nghiên cứu, gửi ý kiến bằng tiếng Việt và tiếng Anh trước thời hạn của từng thông báo ít nhất 3 ngày để tổng hợp, chuyển tới quốc gia ban hành dự thảo.

#thanh long #chè #thủy sản #tiêu chuẩn mới #quy định xuất khẩu #kiểm dịch #dư lượng thuốc

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