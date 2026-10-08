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Kinh tế

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

P.V

Trải qua dấu mốc hơn 70 năm, Petrolimex bước vào một hành trình phát triển “cùng tiến xa hơn” với việc tái định vị và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về logo, màu sắc hay hình thức thể hiện, mà là bước chuyển nhằm phản ánh rõ hơn một Petrolimex đang đổi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường, công nghệ và xu thế chuyển dịch năng lượng.

Trong suốt hành trình phát triển, Petrolimex đã xây dựng vị thế của một doanh nghiệp năng lượng chủ lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và phục vụ nhu cầu của người dân trên cả nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Petrolimex cần một diện mạo thương hiệu phù hợp hơn với tầm nhìn, quy mô và định hướng phát triển trong tương lai.

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới ảnh 1

Logo Petrolimex với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thể hiện tinh thần kế thừa, chuyển động và tiến về phía trước

Kế thừa di sản, thể hiện tinh thần đổi mới

Hệ thống nhận diện mới của Petrolimex được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín thương hiệu, đồng thời thể hiện tinh thần hiện đại, năng động và hướng tới tương lai.

Ba giá trị Di sản – Tận tâm – Tiên phong tiếp tục là nền tảng xuyên suốt. Trong đó, “Di sản” là uy tín và niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ; “Tận tâm” thể hiện cam kết phục vụ khách hàng và cộng đồng; còn “Tiên phong” thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng với xu hướng năng lượng mới.

Logo mới tiếp tục kế thừa chữ P đặc trưng của Petrolimex nhưng được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Hình tượng chuyển động và mũi tên hướng lên thể hiện tinh thần tiến về phía trước, đồng thời nhấn mạnh yếu tố con người trong hành trình phát triển của thương hiệu.

Cùng với logo, hệ thống màu sắc và ngôn ngữ thị giác mới được xây dựng theo hướng linh hoạt, phù hợp với môi trường số và các điểm tiếp xúc ngày càng đa dạng giữa Petrolimex với khách hàng.

Từ nhận diện mới đến trải nghiệm mới tại cửa hàng

Nhận diện mới được hiện thực hóa trên các điểm chạm với khách hàng, đặc biệt là hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex. Tại các cửa hàng áp dụng nhận diện mới, từ mái che, cột bơm, biển hiệu, bảng chỉ dẫn đến tổng thể không gian được thể hiện theo một ngôn ngữ thống nhất, tạo diện mạo hiện đại, rõ ràng và đồng bộ hơn. Qua đó, khách hàng có thể nhận diện Petrolimex thuận lợi hơn, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự chuyên nghiệp trong quá trình trải nghiệm, sử dụng dịch vụ.

Logo Petrolimex với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thể hiện tinh thần kế thừa, chuyển động và tiến về phía trước
Logo Petrolimex với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thể hiện tinh thần kế thừa, chuyển động và tiến về phía trước

Từ thay đổi về hình ảnh đến chuẩn hóa trải nghiệm, Petrolimex hướng tới việc tạo ra sự nhất quán trên toàn hệ thống, từ trụ sở đến cửa hàng và trên các nền tảng số. Đây cũng là tinh thần “Hợp lực” của Petrolimex: thống nhất mục tiêu, hành động và trải nghiệm thương hiệu trên mọi điểm chạm.

Những cửa hàng xăng dầu mang nhận diện mới đang từng bước truyền tải thông điệp về một Petrolimex hiện đại hơn, gần gũi hơn, kế thừa nền tảng di sản, tiên phong đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và xã hội.

#Petrolimex #nhận diện thương hiệu #đổi mới #logo mới #năng lượng

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