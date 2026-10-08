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Kinh tế

EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số dịch vụ điện cho khách hàng thuận tiện hơn

P.V

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện, lấy khách hàng làm trung tâm. Từ đăng ký dịch vụ, tra cứu thông tin, theo dõi lượng điện tiêu thụ đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu, các tiện ích số đang ngày càng được tích hợp, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch điện mọi lúc, mọi nơi.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang giúp các dịch vụ điện trở nên thuận tiện hơn, khi khách hàng có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch, tra cứu thông tin và theo dõi tình hình sử dụng điện trên các nền tảng trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi.Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, khách hàng EVNHANOI có thể thực hiện nhiều thủ tục và tra cứu thông tin liên quan đến điện trên các nền tảng số. Việc đăng ký dịch vụ, theo dõi tình hình sử dụng điện, tra cứu chỉ số và sản lượng điện, thanh toán tiền điện hay gửi yêu cầu hỗ trợ được thực hiện nhanh chóng thông qua các kênh điện tử.

Trong đó, dữ liệu từ hệ thống công tơ điện tử và đo xa đóng vai trò quan trọng trong quá trình số hóa dịch vụ điện. Với 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử, EVNHANOI có điều kiện thu thập dữ liệu sử dụng điện từ xa, hạn chế các thao tác thủ công và từng bước nâng cao tính chính xác, minh bạch trong cung cấp thông tin cho khách hàng. Những năm qua, EVNHANOI đã cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử, trực tuyến, tạo nền tảng để khách hàng giao dịch thuận tiện trên môi trường số.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng app EVNHANOI
Hướng dẫn khách hàng sử dụng app EVNHANOI

Không chỉ phục vụ công tác ghi nhận sản lượng điện, dữ liệu đo xa còn giúp khách hàng có thêm cơ sở theo dõi thói quen sử dụng điện, nhận biết những thay đổi bất thường trong sản lượng tiêu thụ và chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện phù hợp.

Các nền tảng số cũng giúp quá trình tương tác giữa khách hàng và ngành điện trở nên thuận tiện hơn. Những yêu cầu, phản ánh của khách hàng được tiếp nhận trên môi trường điện tử, kết nối với hệ thống xử lý của EVNHANOI, qua đó góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận và nâng cao khả năng theo dõi quá trình giải quyết.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà được thể hiện ngay trong những trải nghiệm hằng ngày của khách hàng, ít thủ tục hơn, nhiều thông tin hơn và chủ động hơn trong sử dụng dịch vụ điện.

Để cung cấp các dịch vụ số ổn định, thuận tiện, EVNHANOI đồng thời đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới điện. Các hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu được triển khai nhằm nâng cao khả năng theo dõi tình trạng thiết bị, phụ tải và các thông số kỹ thuật trên toàn hệ thống.

Dữ liệu từ lưới điện được kết nối và phân tích, hỗ trợ cán bộ vận hành đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn. Đây cũng là cơ sở để EVNHANOI từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa nhiều vào kiểm tra trực tiếp sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa và khả năng giám sát từ xa.

Cùng với đó, Tổng công ty đang nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và thiết bị bay không người lái (UAV) trong kiểm tra, giám sát lưới điện. UAV có thể hỗ trợ tuần tra đường dây, ghi nhận hình ảnh và phát hiện các dấu hiệu bất thường; AI và các công nghệ phân tích dữ liệu mở ra khả năng nhận diện sớm nguy cơ, hỗ trợ lực lượng quản lý vận hành chủ động xử lý.

EVNHANOI cũng nghiên cứu phát triển và làm chủ modem đo xa phục vụ hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử, đồng thời triển khai thử nghiệm các giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Những công nghệ này tuy hoạt động ở phía sau hệ thống nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn hướng tới khách hàng: nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng khả năng chủ động trong vận hành và tạo nền tảng để các dịch vụ điện ngày càng thuận tiện, minh bạch.

Theo dõi hệ thống điện Thủ đô từ Trung tâm điều khiển, giám sát
Theo dõi hệ thống điện Thủ đô từ Trung tâm điều khiển, giám sát

Trong quá trình chuyển đổi số, EVNHANOI xác định công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cụ thể cho người sử dụng điện. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, Tổng công ty chú trọng hoàn thiện các nền tảng phục vụ khách hàng, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Từ một giao dịch điện tử được thực hiện trên điện thoại, một thông tin tiêu thụ điện được cập nhật trên hệ thống hay một yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách ngành điện tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, EVNHANOI tiếp tục đẩy mạnh quá trình này theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng và công nghệ làm động lực, hướng tới xây dựng dịch vụ điện ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiện đại, đồng thời góp phần hình thành lưới điện Thủ đô thông minh, an toàn và tin cậy.

#chuyển đổi số #EVNHANOI #dịch vụ điện #khách hàng #công tơ điện tử #hệ thống điện tử

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