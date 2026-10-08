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Kinh tế

Tập đoàn Mavin trao sinh kế cho người dân Mường Than

P.V

Hơn 100 hộ dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 10.000 con gà cùng gần 3 tấn thức ăn chăn nuôi từ Mavin, tiếp sức tái đàn sau mưa lũ.

Háo hức chờ nhận gà giống

Ngay từ sáng sớm ngày 7/10, hơn 100 hộ dân ở 3 bản của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã có mặt tại trụ sở UBND xã chờ nhận những đàn gà giống được Tập đoàn Mavin hỗ trợ tại chương trình an sinh năm 2026.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt được nhận gà. Ảnh: Đức Bình.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt được nhận gà. Ảnh: Đức Bình.

Tiếng gà con kêu chíp chíp vọng ra từ những chiếc thùng carton xếp ngay ngắn dưới mái hiên trụ sở UBND xã Mường Than. Từng thùng được đóng cẩn thận, bên trong những con gà nhỏ chen sát vào nhau, liên tục cựa quậy.

Sau trận mưa lũ hồi tháng 7, nhiều gia đình ở Mường Than đã thu dọn xong nhà cửa, chuồng trại và tính toán thời điểm bắt đầu lại việc chăn nuôi. Những thùng gà được đưa về xã vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người dân đứng quanh khu vực tập kết, hỏi cán bộ kỹ thuật về cách úm gà, thức ăn, nước uống và lịch tiêm phòng trước khi đưa đàn gà về nhà.

Trong chương trình này, Tập đoàn Mavin hỗ trợ 10.800 gà giống cùng hơn 2 tấn thức ăn chăn nuôi cho người dân xã Mường Than. Đàn gà được trao về các hộ dân theo chương trình hỗ trợ sinh kế sau thiên tai, kèm hướng dẫn kỹ thuật để bà con chủ động chăm sóc trong những ngày đầu.

Ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam nhận thêm 25kg thức ăn chăn nuôi cho gà. Ảnh: Đức Bình.
Ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam nhận thêm 25kg thức ăn chăn nuôi cho gà. Ảnh: Đức Bình.

Trong dòng người đến nhận gà, ông Lò Văn Phúc ở bản Hát Nam cứ chốc lát lại ngó chiếc điện thoại, đợi đồng hồ điểm đến lúc nhận gà.

Gia đình ông trước đây nuôi gần 200 con. Sau đợt mưa lũ, việc chăn nuôi bị gián đoạn, đàn vật nuôi giảm đi, gia đình phải tính toán lại thời điểm tái đàn. Khi biết được hỗ trợ 100 con gà, ông Phúc bắt tay chuẩn bị chuồng trại.

Khu đất gần nhà được dọn lại, quây thành khoảng gần 20m2. Những chiếc lồng nhỏ được dựng thêm bên trong, nền chuồng được chuẩn bị để khi gà về có thể đưa vào nuôi ngay.

"Hy vọng khoảng 4 tháng nữa có thể xuất bán, gia đình cũng có thêm gà để ăn trong dịp Tết”, ông Phúc tâm sự.

Nhận gà về nhà mới chỉ là bước đầu. Những ngày đầu tiên thường quyết định khả năng sống và phát triển của đàn, bởi gà còn nhỏ, sức đề kháng yếu và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, thức ăn, nước uống cũng như môi trường chuồng nuôi.

Hiểu rõ điều đó, ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Tập đoàn Mavin, dành gần 2 giờ hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn gà.

Buổi hướng dẫn tập trung vào những việc bà con sẽ trực tiếp thực hiện tại gia đình: chuẩn bị chuồng, úm gà, giữ nhiệt độ phù hợp, cho ăn, cung cấp nước uống, vệ sinh chuồng trại và thực hiện lịch tiêm vaccine.

Ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Mavin chia sẻ về những kỹ thuật chăm sóc gà. Ảnh: Đức Bình.
Ông Lê Trần Tiến, Giám đốc Kỹ thuật Thị trường của Mavin chia sẻ về những kỹ thuật chăm sóc gà. Ảnh: Đức Bình.

Nhiều người dân chăm chú theo dõi, bởi mỗi công đoạn đều liên quan trực tiếp đến đàn gà sau khi được đưa về. Những kiến thức bổ ích này sẽ đồng hành với họ trong phát triển chăn nuôi một cách bền vững.

Giống gà được Mavin lựa chọn cho chương trình là giống gà đẻ trứng, phù hợp với định hướng tạo sinh kế cho các hộ dân. Khi được chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn gà có thể cung cấp trứng thường xuyên, bổ sung nguồn thực phẩm cho gia đình và tạo thêm sản phẩm để bán.

Với những hộ vừa trải qua thiên tai, khoản đầu tư ban đầu cho con giống và thức ăn là một phần đáng kể trong quá trình tái đàn. Vì vậy, việc được hỗ trợ cùng lúc con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con có điều kiện bắt tay vào sản xuất ngay khi chuồng trại sẵn sàng.

Định hướng lớn

Chương trình hỗ trợ sinh kế tại Mường Than nằm trong định hướng hoạt động an sinh xã hội của Mavin phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tại Lai Châu, đồng thời gắn với mong muốn hợp tác lâu dài của doanh nghiệp với địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (áo xanh đậm) trực tiếp trao từng thùng gà cho người dân. Ảnh: Đức Bình.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (áo xanh đậm) trực tiếp trao từng thùng gà cho người dân. Ảnh: Đức Bình.

Sau 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Mavin phát triển chuỗi giá trị từ thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi, thuốc thú y đến chế biến thực phẩm. Với Lai Châu, doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn nghiên cứu, triển khai các dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, dựa trên lợi thế đất đai, khí hậu và điều kiện phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Theo đề xuất điều chỉnh vào tháng 6/2026, dự án chăn nuôi tập trung của Mavin tại Lai Châu được đề xuất nâng diện tích lên 150ha. Dự án gồm nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 45.000 tấn/năm, nhà máy sơ chế nguyên liệu công suất 200.000 tấn/năm, hệ thống chăn nuôi heo công nghệ cao với quy mô 90.000 heo thương phẩm và 5.000 heo nái sinh sản mỗi năm, nhà máy chế biến phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi công suất 15.000 tấn/năm cùng khu trồng rừng lấy gỗ kết hợp vùng đệm sinh học gần 50,7ha.

#Mavin #Mường Than #tái đàn #gà giống #chăn nuôi #hỗ trợ #bền vững

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