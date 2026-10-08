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Kinh tế

VPBank Diamond nâng tầm trải nghiệm chi tiêu với Pay by Account, hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng

P.V

Từ nay đến hết 31/1/2027, khách hàng VPBank Diamond có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng khi thanh toán bằng Pay by Account - giải pháp thanh toán chạm kết nối trực tiếp với tài khoản VPBank. Không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, hình thức thanh toán này còn mang đến nhiều ưu đãi mua sắm, ẩm thực và giải trí hấp dẫn.

Khác với các hình thức thanh toán truyền thống, Pay by Account cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp số dư từ tài khoản thanh toán VPBank để thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận thanh toán Mastercard trên toàn thế giới. Chỉ cần một chiếc điện thoại đã được kích hoạt tính năng thanh toán chạm, khách hàng có thể hoàn tất giao dịch trong vài giây mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, Pay by Account còn giúp khách hàng chủ động quản lý dòng tiền khi mọi khoản chi được trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán. Đồng thời, hệ thống bảo mật nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế cũng góp phần đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch, mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Hoàn tiền tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng

Từ nay đến hết ngày 31/1/2027, VPBank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng ưu tiên VPBank Diamond khi chi tiêu bằng Pay by Account. Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận hoàn tiền tới 5% trên các giao dịch hợp lệ, tương đương tối đa 1.500.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, khách hàng duy trì số dư bình quân tài khoản từ 10 triệu đồng/tháng còn được hưởng thêm ưu đãi hoàn tiền 2%, tối đa 500.000 đồng/tháng.

Chương trình được VPBank thiết kế dành riêng cho các khách hàng VPBank Diamond
Chương trình được VPBank thiết kế dành riêng cho các khách hàng VPBank Diamond

Không dừng lại ở hoàn tiền, VPBank còn mang đến nhiều ưu đãi mua sắm hấp dẫn thông qua mạng lưới đối tác đa dạng. Khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm trực tiếp lên tới 250.000 đồng tại AEON Mall, giảm tới 300.000 đồng tại các thương hiệu thuộc GTF - hệ thống bán lẻ Supersports Việt Nam (dự kiến sẽ triển khai trong tháng 10), cùng ưu đãi tại nhiều thương hiệu quen thuộc như Koi Thé, Galaxy Cinema, Gong Cha, FamilyMart, Minimart và nhiều đối tác khác.

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm ưu đãi hoàn tiền tới 500.000 đồng mỗi tháng khi chi tiêu đa ngành hàng. Từ mua sắm, ăn uống, giải trí đến các nhu cầu tiêu dùng thường nhật, mỗi giao dịch đều góp phần gia tăng lợi ích tài chính, giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện lợi và tối ưu chi tiêu hiệu quả hơn.

Hệ sinh thái trải nghiệm đặc quyền toàn diện

Pay by Account không chỉ là một giải pháp thanh toán tiên phong mà còn là một phần trong hệ sinh thái đặc quyền toàn diện mà VPBank đang đầu tư phát triển, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng ưu tiên VPBank Diamond.

Trong nhiều năm qua, VPBank Diamond đã khẳng định vị thế hàng đầu trong dịch vụ ngân hàng ưu tiên và quản lý gia sản với hệ sinh thái đa dạng, kết hợp giữa các giải pháp tài chính, quản lý tài sản, đầu tư và phong cách sống. Bên cạnh các dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân hóa, không gian giao dịch ưu tiên và đội ngũ chăm sóc chuyên biệt, khách hàng ưu tiên VPBank Diamond còn được tiếp cận nhiều sản phẩm giúp tối ưu hiệu quả dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản.

VPBank Diamond sở hữu hệ sinh thái đặc quyền toàn diện
VPBank Diamond sở hữu hệ sinh thái đặc quyền toàn diện

Nổi bật trong số đó là Super Sinh Lời, giải pháp giúp nguồn tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán tự động tối ưu khả năng sinh lời nhưng vẫn duy trì tính linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Thay vì để tiền nằm yên trong tài khoản, khách hàng có thể vừa sẵn sàng sử dụng cho các giao dịch thường nhật, vừa tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn một cách thuận tiện.

Song song với các giải pháp tài chính, khách hàng VPBank Diamond còn được tận hưởng mạng lưới ưu đãi phong cách sống đa dạng trong các lĩnh vực ẩm thực, mua sắm, du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Sự kết hợp giữa đặc quyền tài chính và đặc quyền tiêu dùng giúp VPBank Diamond trở thành người bạn đồng hành toàn diện trong cuộc sống của khách hàng hiện đại.

Với Pay by Account, những giá trị đó tiếp tục được mở rộng thông qua trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, không tiếp xúc và tích hợp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện hơn mà còn có thể tận dụng tối đa các quyền lợi trong hệ sinh thái VPBank Diamond thông qua mỗi giao dịch phát sinh.

Trong hành trình không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, VPBank đang từng bước định hình VPBank Diamond trở thành biểu tượng của phong cách sống cao cấp và hiện đại, nơi công nghệ, tài chính cùng các đặc quyền được kết nối liền mạch để mang lại sự thuận tiện, hiệu quả và giá trị bền vững cho khách hàng.

Với sự kết hợp giữa giải pháp thanh toán Pay by Account cùng hệ sinh thái đặc quyền toàn diện của VPBank Diamond, khách hàng không chỉ được hưởng lợi ích tài chính trước mắt từ các chương trình hoàn tiền và ưu đãi mua sắm, mà còn được trải nghiệm một chuẩn mực ngân hàng số hiện đại hơn, thông minh hơn và tối ưu hơn cho mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi hoàn tiền khi thanh toán chạm tài khoản VPBank – Pay by Account, Quý khách xem thêm tại đây: https://www.vpbank.com.vn/i/pay-by-account.

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