Bảo vệ tài chính gia đình - Đừng để sau cùng!

Nhiều gia đình trẻ trong hành trình lập nghiệp, nuôi con và xây dựng tương lai thường rơi vào cảnh “thiếu trước hụt sau”. Đáng lo hơn cả không phải chi tiêu hằng ngày, mà là việc lơ là bảo vệ tài chính dài hạn, để chỉ một rủi ro nhỏ cũng có thể khiến cả gia đình chông chênh.

Những lỗ hổng khiến tài chính gia đình chông chênh

Không ít gia đình trẻ ưu tiên chi tiêu cho những ‘nhu cầu trước mắt’ như mua sắm, du lịch, đầu tư thiếu tính toán… mà ít chú trọng lập kế hoạch tài chính dài hạn để ứng phó rủi ro. Chỉ đến khi biến cố xảy ra (bệnh tật, tai nạn…), họ mới nhận ra khoảng trống trong “lá chắn” bảo vệ tài chính.

Hãy bảo vệ tài chính trước khi tích lũy

Một nền tảng tài chính vững chắc không chỉ là tiền tiết kiệm, mà là khả năng duy trì cuộc sống ổn định dù có biến cố. Vì thế, việc đặt “bảo vệ” ở vị trí sau cùng đồng nghĩa với việc để an toàn tài chính của gia đình vào thế bị động. Khi tài chính được bảo vệ, các thành viên yên tâm làm việc, hướng tới mục tiêu dài hạn như mua nhà, giáo dục con cái…

Tài chính gia đình cần được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống.

Giải pháp quản lý tài chính thông minh, bảo vệ gia đình trước biến động

Sau đây là một số cách quản lý tài chính gia đình hiệu quả:

- Lập kế hoạch và kiểm soát dòng tiền

Nên lập kế hoạch tài chính gia đình cụ thể để thực hiện các mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe… Song song áp dụng cách chi tiêu trong gia đình hợp lý, phân công thanh toán các khoản cố định, giúp vợ chồng kiểm soát tốt tài chính.

- Đa dạng nguồn thu, đầu tư tăng tài sản

Tạo thêm nguồn thu nhập phụ hoặc đầu tư phù hợp với khả năng chịu rủi ro để gia tăng tài sản an toàn.

- Thiết lập quỹ dự phòng

Duy trì quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi tiêu giúp gia đình chủ động ứng phó với biến cố mà không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

- Xây dựng giải pháp bảo vệ dài hạn từ Bảo hiểm nhân thọ

Trang bị bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ gia đình trước các rủi ro (bệnh tật, mất thu nhập…) mà còn xây dựng kế hoạch tài chính và tích lũy tương lai vững vàng.

Bảo hiểm nhân thọ chính là ‘lá chắn’ giúp gia đình an tâm trước những biến động trong cuộc sống

Trong 27 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Prudential hiểu rằng khi chủ động chuẩn bị cho tương lai, mỗi người đều mong muốn một điểm tựa vững vàng để bảo vệ những gì mình yêu thương. Bởi lẽ, sự yên tâm không chỉ đến từ tài chính, mà còn từ niềm tin được chở che trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống

Với sứ mệnh: “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”, Prudential tin rằng khi khách hàng và gia đình cảm thấy được bảo vệ cả về tài chính lẫn cảm xúc, họ có thể an tâm hơn trong cuộc sống và theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Hiểu được điều đó, Prudential ra mắt các giải pháp linh hoạt, đồng hành cùng bạn trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững. Nổi bật có sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU Bảo Vệ Tối Đa 2.0 - Tối đa giá trị bảo vệ trên mỗi đồng phí. Với sản phẩm này, khách hàng có thể lựa chọn “Kế hoạch bảo hiểm cơ bản” để cân bằng quyền lợi bảo vệ và tích lũy hoặc “Kế hoạch bảo hiểm nâng cao” để tối ưu quyền lợi bảo vệ tài chính. Ngoài ra, khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi kế hoạch bảo hiểm từ cơ bản lên nâng cao hoặc ngược lại mà không cần điều chỉnh phí đóng.

Song hành cùng quyền lợi bảo vệ, PRU Bảo Vệ Tối Đa 2.0 còn hỗ trợ khách hàng tích lũy tài chính bền vững với lãi suất cam kết cùng các khoản thưởng hấp dẫn nếu thỏa các điều kiện nêu tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm: Thưởng Tri Ân Khách Hàng vào ngày kỷ niệm năm Hợp Đồng thứ 10 lên tới 150% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, 75% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó; Thưởng Duy Trì Hợp Đồng 4% giá trị tài khoản cơ bản và giá trị tài khoản đóng thêm trung bình trong 60 tháng liền kề trước đó vào ngày kỷ niệm năm hợp Đồng thứ 20 và mỗi 5 năm sau.

PRU Bảo Vệ Tối Đa 2.0 - Giải pháp bảo hiểm thiết thực, giúp bạn được bảo vệ tối đa trước rủi ro với chi phí hợp lý.

Đừng để bảo vệ tài chính gia đình là “quá muộn”, khi biến cố ập đến mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị gì. Hãy bắt đầu từ hôm nay, vì mỗi quyết định sớm của bạn đều góp phần xây dựng và củng cố 'lá chắn' vững vàng cho tương lai an toàn của cả nhà.