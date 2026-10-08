Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

TPO - Từ 15h hôm nay (8/10), giá hai loại xăng đồng loạt tăng hơn 1.000 đồng/lít, đưa xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít. Còn dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít nhưng vẫn ở mức trên 29.000 đồng/lít.

Chiều 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức 28.254 đồng/lít.

Trái chiều với giá xăng, dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống còn 29.128 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức 21.092 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 1-7/10, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều. Giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 bình quân ở mức 147,668 USD/thùng, tăng 4,8% so với kỳ trước.

Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III đạt bình quân 154,018 USD/thùng, tăng 4,6%. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 2,21%, còn 163,306 USD/thùng; dầu mazut tăng 3,82%, lên 720,164 USD/tấn.

Giá xăng tăng từ chiều nay.

Cơ quan quản lý cho biết thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố như đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng tại Trung Đông gia tăng và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến các cơ sở năng lượng.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut; trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Đồng thời, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng. Nguồn quỹ hiện được hình thành từ khoản ngân sách nhà nước tạm ứng.

Bộ Công Thương cho biết các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Theo lộ trình đang áp dụng, xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, được Nhà nước công bố giá cơ sở thay cho xăng RON95-III. Xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn và lưu hành đến hết năm 2030.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.