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'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

Nhóm PV

TPO - Từ internet, điện thoại di động đến mã QR, thanh toán số đang hiện diện ngày càng rộng trong đời sống kinh tế, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là bước phát triển mới của thị trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán theo hướng an toàn, thuận tiện và bao trùm.

Phát biểu tại họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - cho rằng, việc đổi từ Ngày Thẻ Việt Nam thành Ngày Thanh toán số Việt Nam là phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán nhấn mạnh việc mở rộng không gian và đổi tên sự kiện thành Ngày Thanh toán số Việt Nam là bước chuyển phù hợp với thực tiễn. Sự thay đổi này phản ánh sự phát triển đa dạng của hệ sinh thái thanh toán, trong đó người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm.

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Ông Phạm Anh Tuấn kỳ vọng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sẽ kế thừa những giá trị của Ngày Thẻ Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực kết nối người dùng với doanh nghiệp.

"Tôi mong đợi sự kiện không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà sẽ thực sự trở thành bệ phóng kết nối chặt chẽ giữa người dùng và doanh nghiệp, hướng nền kinh tế số đến những giá trị bền vững", lãnh đạo Vụ Thanh toán nói.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn mới của thị trường thanh toán số Việt Nam, từ thay đổi thói quen sang tối ưu trải nghiệm và phát triển bền vững. Chủ đề Chạm số - Sống xanh phản ánh xu hướng tích hợp thanh toán vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công, giao thông, qua đó tăng tiện ích và giảm chi phí xã hội.

Nhìn nhận về những bước tiến của hệ sinh thái thanh toán số, ông Phạm Anh Tuấn cho biết giao dịch qua internet, điện thoại di động, đặc biệt là mã QR, liên tục tăng trưởng cao. Thanh toán số ngày càng phổ biến, từ siêu thị, trung tâm thương mại đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ, trong khi thiết bị di động và mã QR giúp mở rộng điểm chấp nhận thanh toán với chi phí thấp.

"Chúng ta có thể tự hào nhìn nhận rằng, hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Các chỉ số về số lượng, giá trị giao dịch qua kênh internet, điện thoại di động và đặc biệt là mã QR liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Thanh toán số đã thực sự len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế, từ những siêu thị lớn, trung tâm thương mại cho đến các khu chợ dân sinh, quán trà đá vỉa hè; từ trong nước vươn tầm ra khu vực và thế giới", Ông Phạm Anh Tuấn nêu.

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Ông Phạm Anh Tuấn nhìn nhận thanh toán số, đặc biệt giao dịch qua mã QR, internet và điện thoại di động, đang tăng trưởng mạnh.

Cùng với mở rộng quy mô, NHNN đặt yêu cầu an toàn, bảo mật ở vị trí trọng tâm. Việc kết nối, làm sạch dữ liệu dân cư và triển khai đối chiếu sinh trắc học đối với hàng trăm triệu hồ sơ khách hàng đã góp phần ngăn chặn các rủi ro, bảo vệ an toàn tài sản của người dân.

Trong thời gian tới, NHNN xác định thanh toán số là một trong những trụ cột quan trọng của tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngành ngân hàng sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các dịch vụ thanh toán hiện đại và tăng cường hợp tác công - tư để xây dựng hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả.

Một trong những trọng tâm được ông Tuấn nhấn mạnh là mở rộng thanh toán số tới những "vùng trắng", nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời hỗ trợ các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán đánh giá Ngày Thanh toán số Việt Nam tiếp tục là diễn đàn kết nối các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ, qua đó thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và hợp tác trong lĩnh vực thanh toán số.

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#thanh toán số #Việt Nam #Chuyển đổi số #mã QR #ngân hàng

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