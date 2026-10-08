PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang nỗ lực thúc đẩy mở rộng nguồn cung khí trong và ngoài nước. Trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác mở rộng chuỗi giá trị khí và LNG, phát triển hạ tầng năng lượng và giải pháp năng lượng sạch,

Bài 1: Thúc đẩy hợp tác thượng nguồn và hạ tầng khí

PV GAS định hướng phối hợp với các đơn vị khai thác, vận hành trong chuỗi giá trị khí thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) để phát triển nguồn khí, kết nối hạ tầng đến tiếp nhận và đưa khí vào hệ thống.

Đẩy mạnh hợp tác thượng nguồn

Đầu tháng 10 vừa qua, PV GAS có các buổi làm việc riêng với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Giàn khoan Sao Vàng

Theo đó, PV GAS và PVEP đẩy mạnh hợp tác thượng nguồn và hạ tầng khí. Lãnh đạo hai đơn vị tập trung trao đổi về tiến độ và các giải pháp phối hợp trong một số dự án khí trọng điểm, trong đó có Lô B - Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B, Lạc Đà Vàng và khả năng phát triển nguồn khí từ dự án Tuna.

Đối với chuỗi Lô B - Ô Môn, hai bên trao đổi về các nội dung liên quan đến tiến độ triển khai, phối hợp vận hành và phương án đưa khí vào bờ, hướng tới mục tiêu bảo đảm dòng khí đầu tiên theo kế hoạch.

Tại khu vực Đông Nam bộ, PV GAS và PVEP tiếp tục phối hợp triển khai phương án tiếp nhận khí từ mỏ Sư Tử Trắng 2B thông qua hệ thống đường ống Nam Côn Sơn 2. Trong giai đoạn chuyển tiếp, phương án kết nối với hệ thống Cửu Long đã được triển khai nhằm đưa nguồn khí vào hệ thống.

Các bên cũng trao đổi về phương án tiếp nhận khí từ Lạc Đà Vàng sau khi hoàn thành đấu nối vào hệ thống đường ống hiện hữu, góp phần bổ sung nguồn khí cho khu vực Đông Nam bộ.

Bên cạnh các dự án trong nước, PV GAS và PVEP trao đổi về khả năng hợp tác liên quan đến nguồn khí Tuna tại Indonesia, trong đó tập trung vào phương án thu gom, vận chuyển và tiêu thụ khí tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến làm việc với Gazprom International

PV GAS và Gazprom International đang tiếp tục phối hợp trong vận hành, khai thác và tối ưu hóa nguồn khí từ cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Lô 05-2 và 05-3, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ khí của thị trường.

Trước đó, PV GAS và Gazprom International đã ký Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng Mua bán Khí (GSPA) cho dự án khoan đan dày (infill) tại cụm mỏ này. Thỏa thuận là kết quả của quá trình phối hợp giữa các bên trong việc phát triển và khai thác hiệu quả nguồn khí tại cụm mỏ, đồng thời tạo cơ sở cho việc tiếp tục duy trì dòng khí phục vụ thị trường Việt Nam.

Dòng khí đầu tiên từ các giếng infill đã được đưa vào hệ thống từ giữa tháng 8/2026. Tổng sản lượng khí Hải Thạch – Mộc Tinh đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam bộ giai đoạn 2013 - 2025 là 20,1 tỷ Sm3 khí. Theo kế hoạch, tổng sản lượng khí dự kiến huy động từ cụm mỏ trong giai đoạn 2026 – 2039 đạt khoảng 11,27 tỷ Sm³, trong đó sản lượng từ chương trình infill khoảng 8,88 tỷ Sm³.

Việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Gazprom International tiếp tục củng cố mối quan hệ trong lĩnh vực thượng nguồn, đồng thời góp phần bổ sung nguồn khí cho hệ thống khí khu vực Đông Nam bộ và hỗ trợ PV GAS nâng cao tính chủ động trong cân đối nguồn cung.

Tối ưu hạ tầng thu gom khí

PV GAS và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) hiện đang phối hợp tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thu gom, vận chuyển khí khu vực Bể Cửu Long và bảo đảm khả năng tiếp nhận các nguồn khí mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc phối hợp hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hợp đồng thu gom, nén khí giai đoạn 2027 - 2030, tạo cơ sở tiếp nhận thêm nguồn khí vào hệ thống.

PV GAS và VSP cũng trao đổi các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu công suất tại Giàn nén trung tâm (CCP), đáp ứng yêu cầu tiếp nhận khí trong giai đoạn chuyển tiếp của dự án Sư Tử Trắng 2B.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến (phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc VSP Vũ Mai Khanh

Bên cạnh đó, hai bên xem xét phương án vận hành linh hoạt một số tuyến đường ống tại khu vực mỏ Rồng, bảo đảm yêu cầu vận chuyển dầu và thu gom khí. Tại mỏ Thiên Ưng, các giải pháp kỹ thuật liên quan đến chất lượng khí cũng được trao đổi nhằm tạo điều kiện đưa thêm nguồn khí vào hệ thống Nam Côn Sơn 2.

Các cuộc làm việc với PVEP và Vietsovpetro thể hiện định hướng phối hợp của PV GAS với các đơn vị khai thác, vận hành trong chuỗi giá trị khí trong hệ sinh thái của PETROVIETNAM, từ phát triển nguồn khí, kết nối hạ tầng đến tiếp nhận và đưa khí vào hệ thống.