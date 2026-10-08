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Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh Huyền

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

Từ chiếc thẻ đến hệ sinh thái thanh toán số

Sáng 8/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, cho biết sau 5 mùa tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, sự đồng hành giữa Báo Tiền Phong và NAPAS đã góp phần hình thành một thương hiệu sự kiện có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của người dùng, ngân hàng và các đối tác.

Qua 5 mùa, chương trình ghi nhận hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, hơn 10 triệu lượt người tham gia trực tiếp và tiếp cận trên mạng xã hội, hơn 1.000 lượt bài đăng trên báo chí, hơn 150 lượt nhà tài trợ, hơn 500 gian hàng tương tác, trải nghiệm công nghệ thanh toán và hơn 40 đối tác chiến lược.

Theo ông Hưng, phương thức thanh toán hiện nay ngày càng đa dạng. Từ thẻ vật lý tiếp xúc, thẻ chip không tiếp xúc đến thẻ được số hóa trên điện thoại, đồng hồ thông minh với NAPAS Tap and Pay, Apple Pay hay thanh toán bằng mã QR, công nghệ đang rút ngắn đáng kể các thao tác trong giao dịch.

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"Công nghệ giúp những thao tác vốn phức tạp trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn", ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS. Ảnh: Như Ý.

Nếu thẻ vật lý từng là một trong những điểm khởi đầu của quá trình thay đổi thói quen thanh toán, các phương thức số đang mở ra một hệ sinh thái rộng hơn. Người dùng có thể chạm thẻ, chạm điện thoại hoặc quét mã QR để thanh toán trong nhiều hoạt động thường ngày.

Thanh toán số vì thế không còn đơn thuần là một xu hướng công nghệ. Khi các phương thức ngày càng đơn giản và thuận tiện, việc thanh toán điện tử đang dần trở thành thói quen của người dân, từ đi lại, ăn uống, mua sắm đến sử dụng dịch vụ công.

Năm 2026, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức đổi tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Theo ông Hưng, việc thanh toán số có thể góp phần hình thành lối sống xanh thông qua những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt. Một giao dịch trực tuyến có thể giảm một lượt di chuyển, trong khi hóa đơn điện tử giúp giảm nhu cầu sử dụng giấy. Khi được nhân rộng trên quy mô lớn, những thay đổi này có thể tạo ra tác động tích cực đối với môi trường.

Không chỉ hướng đến người tiêu dùng, thanh toán số cũng mở rộng lợi ích đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Bên cạnh thêm phương thức thu tiền, giao dịch điện tử hỗ trợ quản lý dòng tiền và đối soát. Với người dân, sự đa dạng và thuận tiện của các phương thức thanh toán giúp việc tiếp cận công nghệ trở nên dễ dàng hơn.

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Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Cùng với mở rộng hệ sinh thái, NAPAS và các đối tác tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ người dùng, giảm rủi ro giao dịch và củng cố niềm tin. Mục tiêu là đưa thanh toán số tiếp cận rộng hơn, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa và kết nối với các giao dịch quốc tế.

Nâng cấp hạ tầng để theo kịp nhu cầu

Sự thay đổi trong hành vi thanh toán cũng đặt ra yêu cầu lớn đối với hạ tầng. Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, năm 2025, hệ thống NAPAS xử lý hơn 12 tỷ giao dịch thanh toán số.

Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh, khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cho thấy nhu cầu sử dụng các phương thức thanh toán số của người dân ngày càng lớn, đồng thời tạo áp lực lên năng lực xử lý của hệ thống, nhất là trong những thời điểm giao dịch tăng đột biến.

Ông Minh cho biết NAPAS đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn dịch vụ. Đây được xác định là yêu cầu quan trọng khi thanh toán số ngày càng trở thành một phần thiết yếu của đời sống.

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Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc NAPAS.

Song song với hạ tầng, NAPAS nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Các giải pháp được mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có thanh toán phục vụ giao thông và các nhu cầu thanh toán hằng ngày.

Theo đại diện NAPAS, sự phát triển của thanh toán số không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch tăng lên. Khi người dùng ngày càng kỳ vọng vào tốc độ và sự thuận tiện, hệ thống thanh toán cũng phải liên tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu về trải nghiệm, an toàn và tính ổn định.

Đây cũng là nền tảng để các phương thức thanh toán số tiếp tục đi sâu vào đời sống, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

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#Thanh toán số Việt Nam #Napass #Thanh toán không chạm #Chuyển đổi số #Hạ tầng thanh toán

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