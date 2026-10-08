Lào Cai xác định gần 700 thôn đặc biệt khó khăn để ưu tiên nguồn lực

Sau sắp xếp, Lào Cai xác định 1.408 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 691 thôn đặc biệt khó khăn. Đây sẽ là những địa bàn được ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030. Trong tổng số 1.609 thôn, tổ dân phố toàn tỉnh sau sắp xếp, có 1.408 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm phần lớn số thôn, bản trên địa bàn.

Đáng chú ý, 691 thôn được xác định là thôn đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn sẽ là căn cứ để các chính sách dân tộc, nguồn lực đầu tư và hỗ trợ được tập trung trong giai đoạn tới.

Lào Cai là tỉnh vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa bàn còn có sự chênh lệch. Việc xác định cụ thể các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các thôn đặc biệt khó khăn, có ý nghĩa trong việc phân bổ nguồn lực đến đúng địa bàn, đúng đối tượng.

Theo đó, kết quả rà soát sẽ là căn cứ để tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các khu vực còn khó khăn.

Việc phân loại thôn đặc biệt khó khăn được kỳ vọng tạo cơ sở để nguồn lực được tập trung hơn, góp phần cải thiện điều kiện sống và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Trong đó, việc xác định đúng đối tượng cũng nhằm tránh bỏ sót những thôn, bản đủ điều kiện hưởng chính sách, đồng thời hạn chế tình trạng xác định không đúng địa bàn, đối tượng thụ hưởng.

Mục tiêu là từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đưa các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đúng nơi, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Danh sách trên được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 về việc phê duyệt thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030.

Quá trình rà soát, thẩm định được thực hiện theo các tiêu chí, quy trình và hồ sơ quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, việc khảo sát, đánh giá được thực hiện cụ thể từng tiêu chí, kết hợp xác minh thực tế để nâng cao tính xác thực của kết quả.

Sau khi UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, danh sách sẽ được gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định. Khi danh sách được công bố, các sở, ngành liên quan sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng loại thôn, xã.

Với 691 thôn đặc biệt khó khăn được xác định trong giai đoạn 2026 - 2030, việc phân loại này được kỳ vọng tạo cơ sở để nguồn lực được tập trung hơn vào những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sống và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.