Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Sáng 8/10, tại họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Ban Tổ chức đã phát động Chiến dịch Mega Sale 2026, chuỗi ưu đãi dành cho người dùng khi thanh toán không dùng tiền mặt, với sự tham gia của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ, thương mại điện tử, du lịch, vui chơi, giải trí.

Thay vì chỉ tập trung vào một nhóm dịch vụ, chương trình Mega Sale 2026 mở rộng ưu đãi trên nhiều nhu cầu tiêu dùng, từ thanh toán bằng thẻ nội địa NAPAS đến đặt phòng, mua vé vui chơi, đặt combo du lịch bằng VietQRPay và VietQRGlobal.

Mở thẻ, liên kết ví nhận ngay ưu đãi

Chia sẻ tại Họp báo, Đại sứ Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 - Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đã thông tin chi tiết về chiến dịch Mega Sale.

Với nhóm ưu đãi dành cho thẻ nội địa NAPAS, nhiều ngân hàng triển khai chương trình hoàn tiền cho khách hàng mở mới hoặc sử dụng thẻ hiện hữu.

ACB hoàn 200.000 đồng cho khách hàng mở mới Thẻ ACB Express và phát sinh giao dịch thanh toán hợp lệ có tổng giá trị từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt thẻ. Với thẻ hiện hữu, khách hàng được hoàn 30% giá trị chi tiêu, tối đa 200.000 đồng. Chương trình của ACB kéo dài đến ngày 20/12/2026.

OCB áp dụng mức hoàn 100.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ nội địa NAPAS và phát sinh giao dịch từ 500.000 đồng. Khách hàng mở mới thẻ, liên kết với Apple Pay và phát sinh giao dịch từ 100.000 đồng còn được tặng 50.000 đồng.

Sacombank hoàn 200.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ nội địa NAPAS và phát sinh giao dịch từ 500.000 đồng. Chủ thẻ hiện hữu có giao dịch từ 1 triệu đồng cũng được hoàn 200.000 đồng. Mỗi chương trình áp dụng cho 2.500 khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện.

Ảnh minh họa Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam.

Với thẻ Lộc Việt, Agribank triển khai hoàn 8% doanh số giao dịch đối với thẻ mới phát hành trong tháng, tối đa 400.000 đồng/thẻ. Với thẻ hiện hữu, mức hoàn từ 5-8% giá trị giao dịch tại một số nhóm ngành hàng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điện máy, tổng mức hoàn tối đa 400.000 đồng/thẻ/tháng. Chương trình của Agribank kéo dài đến ngày 30/4/2027.

VietCredit hoàn 100.000 đồng cho khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ TinCard thông qua ứng dụng Quà tặng VIP của Thế Giới Di Động và có giao dịch từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt.

Trong khi đó, TPBank tặng 50.000 đồng cho khách hàng liên kết thẻ TPBank NAPAS với Apple Pay và phát sinh giao dịch từ 100.000 đồng.

Như vậy, thay vì chỉ được hưởng ưu đãi khi chi tiêu tại một số điểm bán, người dùng có thể tiếp cận nhiều hình thức khuyến mại ngay từ bước mở thẻ, kích hoạt, liên kết phương thức thanh toán đến phát sinh giao dịch.

Đặt phòng, đi chơi cũng được giảm giá khi quét QR

Không chỉ thẻ ngân hàng, nhóm ưu đãi thứ hai của Chiến dịch Mega Sale 2026 hướng tới người dùng VietQRPay và VietQRGlobal, gắn thanh toán số với các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi.

Tại hệ sinh thái Vinpearl, khách hàng thanh toán trực tuyến bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal được giảm 15% khi đặt phòng trên website hoặc ứng dụng MyVinpearl, mức giảm tối đa 1,2 triệu đồng mỗi đơn hàng. Với dịch vụ vui chơi tại VinWonders, mức giảm cũng là 15%, tối đa 300.000 đồng mỗi đơn hàng.

Đại sứ Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 - Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Sun Group áp dụng giảm 10%, tối đa 1 triệu đồng mỗi đơn hàng, cho khách hàng thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal trên website Sun Holidays. Ưu đãi áp dụng với các đơn hàng từ 3 triệu đồng, gồm combo vé máy bay và vé Sun World, vé máy bay và khách sạn hoặc combo cả vé máy bay, khách sạn và vé Sun World.

Các chương trình được triển khai trong những khoảng thời gian khác nhau. Phần lớn ưu đãi kéo dài đến tháng 12/2026, trong khi chương trình của Agribank tiếp tục đến hết tháng 4/2027. Điều kiện, hạn mức, số lượng khách hàng và thời gian áp dụng cụ thể thực hiện theo thể lệ của từng đơn vị.

Thông qua Chiến dịch Mega Sale 2026 trong khuôn khổ sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, thanh toán không dùng tiền mặt được đưa gần hơn với những nhu cầu tiêu dùng quen thuộc. Một lần mở thẻ, một giao dịch mua sắm hay một lần đặt phòng, mua vé trực tuyến đều có thể trở thành điểm chạm để người dùng trải nghiệm thanh toán số và nhận thêm lợi ích.