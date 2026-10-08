Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?

P.V

Trong nhiều thập kỷ, chi phí cạnh tranh, năng lực sản xuất và tốc độ thích ứng đã giúp doanh nghiệp Việt từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, những lợi thế ấy vẫn cần thiết nhưng chưa đủ để tạo ra khoảng cách dài hạn. Câu hỏi đang dịch chuyển từ khả năng “đáp ứng chuẩn” sang năng lực duy trì chất lượng một cách hệ thống và xa hơn, tạo ra những chuẩn mực có sức tham chiếu cho thị trường.

Khi những lợi thế từng tạo nên sức cạnh tranh dần trở thành điều kiện cơ bản

Trong nhiều năm, câu chuyện cạnh tranh của các nền kinh tế đang phát triển thường gắn với một số lợi thế khá rõ ràng: chi phí hợp lý, nguồn lực sản xuất dồi dào, khả năng mở rộng nhanh và tốc độ thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Việt Nam cũng đã đi một chặng đường dài trên nền tảng đó. Từ một điểm đến sản xuất, nền kinh tế ngày càng tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với quá trình ấy, năng lực của doanh nghiệp trong nước cũng từng bước được nâng lên, từ đáp ứng yêu cầu sản xuất đến tham gia vào những mắt xích có giá trị ngày càng cao hơn.

Khi những lợi thế truyền thống dần thu hẹp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đang được đặt trong một mặt bằng yêu cầu mới. Ảnh: Stock
Khi những lợi thế truyền thống dần thu hẹp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt đang được đặt trong một mặt bằng yêu cầu mới. Ảnh: Stock

Tuy nhiên, khi mặt bằng năng lực của thị trường cùng tăng lên, những yếu tố từng tạo ra khác biệt bắt đầu trở thành điều kiện phổ biến. Chi phí vẫn quan trọng, nhưng ngày càng khó trở thành lợi thế bền vững khi khoảng cách về chi phí giữa các thị trường có thể nhanh chóng thay đổi. Tốc độ vẫn cần thiết, nhưng một doanh nghiệp có khả năng triển khai nhanh chưa chắc đã tạo được ưu thế dài hạn nếu chất lượng thiếu ổn định. Năng lực sản xuất lớn cũng chưa đủ khi các chuỗi giá trị mới ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về công nghệ, quản trị, tính minh bạch, khả năng kiểm soát chất lượng và độ tin cậy xuyên suốt.

Ở một nấc phát triển cao hơn, cuộc cạnh tranh bắt đầu chuyển từ “ai làm đạt chuẩn” sang “ai có thể làm tốt, làm ổn định, duy trì được chuẩn mực đó ở quy mô lớn, và thậm chí, tạo ra những thước đo mới cho thị trường”.

Từ đạt chuẩn đến khả năng biến chuẩn mực thành năng lực nhất quán

Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, “đạt chuẩn” trước hết là tấm vé để tham gia cuộc chơi. Doanh nghiệp muốn bước vào một chuỗi cung ứng quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Một sản phẩm muốn tiếp cận phân khúc cao hơn phải thỏa mãn những tiêu chí ngày càng khắt khe. Một tổ chức muốn hợp tác với những đối tác lớn cần chứng minh năng lực quản trị, vận hành và kiểm soát rủi ro tương ứng.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp có thể đáp ứng những yêu cầu này, việc “đạt chuẩn” tự thân sẽ khó tạo ra khoảng cách cạnh tranh. Sự khác biệt bắt đầu xuất hiện ở khả năng duy trì chuẩn.

Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, tốc độ và quy mô cần được đặt trên nền tảng chất lượng, công nghệ và năng lực thực thi nhất quán. Ảnh: MH
Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, tốc độ và quy mô cần được đặt trên nền tảng chất lượng, công nghệ và năng lực thực thi nhất quán. Ảnh: MH

Đó là lúc chất lượng không phụ thuộc vào một dự án riêng lẻ, một đội ngũ cụ thể hay một thời điểm thuận lợi, mà được chuyển hóa thành cách doanh nghiệp vận hành. Từ quy trình ra quyết định, lựa chọn đối tác, quản trị dự án đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, cùng một yêu cầu về chất lượng được duy trì xuyên suốt và có khả năng lặp lại. Nói cách khác, chuẩn mực từ một bộ tiêu chí bên ngoài trở thành năng lực bên trong của doanh nghiệp.

Khoảng cách giữa hai trạng thái này không nhỏ. Một doanh nghiệp có thể đạt được chất lượng cao ở một dự án. Nhưng để giữ được chất lượng đó qua hàng loạt dự án, ở những thị trường khác nhau, với hệ thống đối tác ngày càng lớn và độ phức tạp ngày càng cao không phải chuyện dễ dàng. Khi khả năng ấy được hình thành, doanh nghiệp không còn cạnh tranh bằng một sản phẩm đơn lẻ, mà bằng cả hệ năng lực đứng phía sau sản phẩm.

Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp bước lên một nấc thang cao hơn trong câu chuyện cạnh tranh: từ đạt chuẩn, duy trì chuẩn, đến tạo chuẩn.

Khi chuẩn mực trở thành một lợi thế cạnh tranh mới

“Tạo chuẩn” không nhất thiết đồng nghĩa với việc một doanh nghiệp tự đặt ra một bộ quy tắc mới cho thị trường, mà là ở khả năng hình thành một cách làm, một mức chất lượng hay một mô hình thực thi đủ nhất quán và có sức thuyết phục để trở thành chuẩn tham chiếu cho thị trường. Một yêu cầu cao hơn về chất lượng có thể kéo theo sự thay đổi của nhà cung cấp. Một cách quản trị mới có thể tạo áp lực nâng cấp năng lực của đối tác. Một tiêu chuẩn vận hành được áp dụng trên nhiều dự án có thể dần hình thành mặt bằng kỳ vọng mới của khách hàng. Khi thị trường bắt đầu nhìn vào đó để so sánh và các doanh nghiệp khác cũng buộc phải cải thiện theo, chuẩn mực mới đó tạo ra đã bắt đầu vượt khỏi phạm vi của doanh nghiệp tạo ra nó để mang lại những tác động ở phạm vi lớn hơn.

Trong thời kỳ xoay trục kinh tế, lợi thế cạnh tranh mới nằm ở việc ai có thể tạo chuẩn để trở thành tham chiếu cho thị trường. Ảnh: MH
Trong thời kỳ xoay trục kinh tế, lợi thế cạnh tranh mới nằm ở việc ai có thể tạo chuẩn để trở thành tham chiếu cho thị trường. Ảnh: MH

Câu chuyện lúc này không còn dừng ở việc doanh nghiệp sở hữu nguồn lực lớn mạnh ra sao, mà chuyển sang câu hỏi: doanh nghiệp có khả năng chuyển nguồn lực ấy thành những chuẩn mực có thể duy trì, nhân rộng và tạo ảnh hưởng hay không. Đây có thể là một trong những chuyển dịch mang tính bản lề của năng lực cạnh tranh trong thời kỳ xoay trục kinh tế.

Một câu hỏi mới cho doanh nghiệp Việt

Với doanh nghiệp Việt Nam, câu hỏi “khi những lợi thế truyền thống dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo” càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu tiến sâu hơn vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao.

Bước chuyển đó rõ ràng khó có thể chỉ dựa vào lợi thế chi phí. Công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách về năng suất, vốn có thể giúp mở rộng quy mô, nhưng năng lực tạo ra chất lượng ổn định qua thời gian cần một quá trình tích lũy dài hơn: từ con người, quản trị, hệ thống đối tác đến khả năng thực thi,… Trong bối cảnh ấy, cuộc cạnh tranh tiếp theo có thể được nhìn qua ba nấc phát triển rõ nét: đạt chuẩn để tham gia, duy trì chuẩn để củng cố năng lực và từng bước tạo chuẩn để trở thành tham chiếu cho thị trường trong giai đoạn mới. Khoảng cách giữa ba nấc này cũng phản ánh khoảng cách giữa một doanh nghiệp có khả năng đáp ứng thị trường và một doanh nghiệp có khả năng góp phần định hình thị trường.

Một cuộc cạnh tranh mới đang dần hình thành, nơi chuẩn mực không còn chỉ là điều kiện cần đáp ứng, mà có thể trở thành năng lực giúp doanh nghiệp tạo khác biệt và từng bước nâng mặt bằng phát triển của thị trường. Câu hỏi đặt ra cho doanh nghiệp Việt vì thế không chỉ là “đạt chuẩn đến đâu”, mà là “làm thế nào để chuẩn mực được duy trì, nhân rộng và trở thành tham chiếu”.

Đây cũng sẽ là chủ đề thảo luận hứa hẹn mang đến những quan điểm thú vị từ các doanh nghiệp, các nhà làm chính sách và đông đảo chuyên gia kinh tế vĩ mô tại Vietnam Innovation Summit 2026 - diễn đàn về những động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế. Với sự tham gia của Masterise Group, câu chuyện cạnh tranh bằng định chuẩn sẽ được mở rộng thông qua góc nhìn soi chiếu từ thực tiễn doanh nghiệp, từ đó gợi mở một khía cạnh mới về lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ kinh tế xoay trục.

Vietnam Innovation Summit 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/10/2026 tại Riverside Saigon Palace, TP.HCM, quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và những tiếng nói tiên phong cùng đối thoại về những động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế. Tại diễn đàn, Masterise Group sẽ mang đến câu chuyện “Cạnh tranh bằng định chuẩn trong thời kỳ kinh tế xoay trục”, mở rộng thảo luận về hành trình từ tiếp nhận và duy trì các chuẩn mực quốc tế, chuyển hóa thành năng lực thực thi có tính hệ thống, đến từng bước tạo ra những chuẩn mực có sức tham chiếu, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế.

#doanh nghiệp Việt #cạnh tranh #chuẩn mực #năng lực #kinh tế #đổi mới

Cùng chuyên mục

Sắp có 'đại tiệc' tại Mega Sale trong Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Sắp có 'đại tiệc' tại Mega Sale trong Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

TPO - Từ internet, điện thoại di động đến mã QR, thanh toán số đang hiện diện ngày càng rộng trong đời sống kinh tế, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là bước phát triển mới của thị trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán theo hướng an toàn, thuận tiện và bao trùm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Trong nửa cuối tháng 9, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 33 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thủy sản, tiêu chuẩn chế biến và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Ở Khên Lền, mỗi khi cần gọi điện hoặc truy cập Internet, người dân vẫn phải tìm lên mỏm đất cao ở đầu xóm để dò những vạch sóng chập chờn. Để đưa kết nối về gần hơn với 14 hộ dân nơi đây, hàng tấn vật tư phải vượt qua những cung đường miền núi, công trường phải tự tạo nguồn điện và đội thi công phải tranh thủ từng ngày nắng trước khi những cơn mưa khiến đường lên trạm bị chia cắt.

Hiểu đúng về nước ion kiềm để tối ưu công dụng trong cuộc sống

Hiểu đúng về nước ion kiềm để tối ưu công dụng trong cuộc sống

Mặc dù đã được kiểm chứng và công nhận rộng rãi, những lợi ích của nước ion kiềm với sức khỏe vẫn là một chủ đề người khen kẻ chê. Lý do phần lớn nằm ở việc bỏ qua bước tìm hiểu thông tin và sử dụng sai cách, dẫn đến hiệu quả không như mong đợi, thậm chí còn gây tác dụng ngược.

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Trải qua dấu mốc hơn 70 năm, Petrolimex bước vào một hành trình phát triển “cùng tiến xa hơn” với việc tái định vị và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về logo, màu sắc hay hình thức thể hiện, mà là bước chuyển nhằm phản ánh rõ hơn một Petrolimex đang đổi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường, công nghệ và xu thế chuyển dịch năng lượng.

EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số dịch vụ điện cho khách hàng thuận tiện hơn

EVNHANOI đẩy mạnh chuyển đổi số dịch vụ điện cho khách hàng thuận tiện hơn

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện, lấy khách hàng làm trung tâm. Từ đăng ký dịch vụ, tra cứu thông tin, theo dõi lượng điện tiêu thụ đến tiếp nhận và xử lý yêu cầu, các tiện ích số đang ngày càng được tích hợp, giúp khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch điện mọi lúc, mọi nơi.

VPBank Diamond nâng tầm trải nghiệm chi tiêu với Pay by Account, hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng

VPBank Diamond nâng tầm trải nghiệm chi tiêu với Pay by Account, hoàn tiền đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng

Từ nay đến hết 31/1/2027, khách hàng VPBank Diamond có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng khi thanh toán bằng Pay by Account - giải pháp thanh toán chạm kết nối trực tiếp với tài khoản VPBank. Không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng, an toàn, hình thức thanh toán này còn mang đến nhiều ưu đãi mua sắm, ẩm thực và giải trí hấp dẫn.

Đi tìm sóng bằng đôi chân, xóa lõm sóng bằng những trạm phát

Đi tìm sóng bằng đôi chân, xóa lõm sóng bằng những trạm phát

Từ những cuộc gọi thuê bao cho gia đình của người con đi làm xa đến quãng đường đi bộ hàng trăm mét của người cha vùng cao tìm sóng gọi điện cho con, hành trình xóa “lõm sóng” không chỉ là câu chuyện thu hẹp khoảng cách số, mà trước tiên là rút ngắn khoảng cách giữa những người thân.

Bảo vệ tài chính gia đình - Đừng để sau cùng!

Bảo vệ tài chính gia đình - Đừng để sau cùng!

Nhiều gia đình trẻ trong hành trình lập nghiệp, nuôi con và xây dựng tương lai thường rơi vào cảnh “thiếu trước hụt sau”. Đáng lo hơn cả không phải chi tiêu hằng ngày, mà là việc lơ là bảo vệ tài chính dài hạn, để chỉ một rủi ro nhỏ cũng có thể khiến cả gia đình chông chênh.

PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang nỗ lực thúc đẩy mở rộng nguồn cung khí trong và ngoài nước. Trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác mở rộng chuỗi giá trị khí và LNG, phát triển hạ tầng năng lượng và giải pháp năng lượng sạch,

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe