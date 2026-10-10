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Pháp luật

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Khởi tố người mẹ dùng dao sát hại con gái ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N (sinh năm 1966) dùng dao tấn công con gái tại nhà riêng ở xã Đầm Hà, TP Quảng Ninh, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Quảng Ninh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà.

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Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h30 ngày 24/9, tại nhà riêng thuộc thôn Tân Lập, Đ.T.N. (SN 1966) dùng dao cứa vào tay, chân con gái là chị N.T.T. (SN 1991), khiến nạn nhân tử vong. Hai người cùng thường trú tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà. Cơ quan điều tra xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Đ.T.N. về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự cảnh báo một số trang thông tin điện tử không chính thống và tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai lệch về diễn biến vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ, lan truyền nội dung chưa được cơ quan chức năng xác thực, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác điều tra.

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#khởi tố #giết người #Quảng Ninh #mâu thuẫn #tội phạm #bạo lực gia đình

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