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Pháp luật

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Bắt giữ đạo chích chuyên trộm đồ thờ bằng đồng ở đình làng, nhà thờ họ

Hoàng Nam

TPO - Từ vụ mất đồ thờ cúng tại đình làng Nại Cửu (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), công an làm rõ một người đàn ông thực hiện nhiều vụ trộm tương tự tại các đình làng, nhà thờ họ khác

Ngày 10/10, Công an xã Triệu Phong cho biết vừa chuyển giao Võ Đình Cương (SN 1998, trú thôn Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Định) cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị để chủ trì điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Triệu Phong tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Hưng (SN 1963, trú thôn Nại Cửu), người quản lý, trông coi đình làng Nại Cửu, về việc mất trộm đồ thờ cúng.

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Võ Đình Cương cùng tang vật vụ án.

Theo trình báo, ngày 30/9, kẻ gian đột nhập đình làng, lấy đi nhiều đồ thờ bằng đồng, gồm 2 lư hương, 6 đèn, một lọ lục bình và 2 nắp lư hương.

Công an xã Triệu Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xác định Cương là người thực hiện vụ trộm. Ngày 2/10, Cương đến trụ sở công an xã đầu thú, khai nhận hành vi.

Qua đấu tranh mở rộng, Cương khai ngoài vụ trộm tại đình làng Nại Cửu, còn thực hiện nhiều vụ trộm lư đồng tại các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng.

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Nhiều đồ thờ bằng đồng có giá trị lớn bị Cương lấy trộm

Quá trình điều tra, công an làm rõ việc bà Lê Thị Lựu (SN 1966, trú thôn Nam Độ, xã Triệu Bình) có liên quan đến tiêu thụ số tài sản do Cương trộm cắp. Bà Lựu làm nghề thu mua phế liệu tại số 45 đường Thuận Châu, phường Nam Đông Hà.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật là đồ thờ cúng bằng đồng liên quan đến chuỗi vụ việc trên.

Công an đề nghị các đình làng, nhà thờ họ và người dân bị mất trộm tài sản tương tự trên các địa bàn liên quan sớm trình báo, phối hợp xác minh, phục vụ điều tra.

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