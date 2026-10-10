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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Hà Hằng - Thành Đạt

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".

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Các nghệ nhân dân tộc Mông trình diễn khèn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên.

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, mang chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”. Sự kiện quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông đến từ 11 tỉnh, cùng đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc là tài sản quý giá, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ phát triển mạnh mẽ, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống càng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trước nguy cơ mai một, thất truyền.

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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân gắn với bảo tồn văn hóa và xóa bỏ hủ tục; đồng thời mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, gìn giữ bản sắc dân tộc.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, từ tiếng khèn, điệu múa, dân ca đến nghề dệt lanh, thêu, vẽ sáp ong, chạm bạc, rèn truyền thống và các lễ hội dân gian. Đây cũng là cơ hội để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản, gắn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng, từ không gian của ngày hội, các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ tại mỗi gia đình, bản làng. Đây cũng là cơ sở để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, gia tăng giá trị từ di sản, tạo việc làm và nâng cao đời sống cộng đồng.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng khẳng định, với 19 dân tộc cùng chung sống, Điện Biên là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Tỉnh đang chú trọng bảo tồn các giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

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Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Đồng bào Mông hiện có trên 1 triệu người, sinh sống chủ yếu ở vùng núi, biên giới. Qua nhiều thế hệ, cộng đồng đã gìn giữ kho tàng văn hóa phong phú, góp phần tạo nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật khai mạc kết hợp âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, trang phục và nghề thủ công truyền thống của người Mông. Ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và thúc đẩy kết nối di sản văn hóa với phát triển du lịch.

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Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Ngày hội để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách.

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#Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026: Gìn giữ bản sắc truyền thống #Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026 tại Điện Biên tôn vinh nét đẹp văn hóa #khẳng định trách nhiệm giữ gìn bản sắc của cộng đồng Mông và các dân tộc thiểu số.

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