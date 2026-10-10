Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dùng ChatGPT tra cứu hàng loạt số điện thoại của công an để gọi khiêu khích

Phú Nguyễn

TPO - N.V.V. (SN 2010, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) sử dụng ChatGPT tra cứu ra 8 số điện thoại của lực lượng công an, sau đó gọi điện với nội dung quấy rối, xúc phạm, khiêu khích và thách thức.

Ngày 10/10, Công an xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.V. (SN 2010) số tiền 1,75 triệu đồng về hành vi gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm.

Theo Công an xã Đồng Văn, trước đó, ngày 24/9, qua phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng xác định số điện thoại do N.V.V. sử dụng có lịch sử gọi đến các số đường dây nóng của Công an tỉnh với nội dung xúc phạm, khiêu khích.

840882320-122190942668837941-3019485405627168076-n-4519.jpg
N.V.V. tại Công an xã Đồng Văn. Ảnh CAX Đồng Văn.

Quá trình làm việc, N.V.V. khai nhận đã sử dụng điện thoại cá nhân để tra cứu số điện thoại của lãnh đạo và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang thông qua công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Sau đó, người này thực hiện nhiều cuộc gọi đến 8 số điện thoại, trong đó có các đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm được công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, với nội dung quấy rối, xúc phạm, khiêu khích và thách thức lực lượng chức năng.

Hành vi trên bị xử phạt theo điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực liên quan.

Qua vụ việc, Công an xã Đồng Văn khuyến cáo người dân không sử dụng số điện thoại khẩn cấp, đường dây nóng để trêu đùa, quấy rối, xúc phạm hoặc cung cấp thông tin sai sự thật. Gia đình cần quan tâm giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sử dụng điện thoại, công cụ công nghệ đúng mục đích.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Xem thêm

#Công an tỉnh Tuyên Quang #Xử phạt vi phạm hành chính #Sử dụng trí tuệ nhân tạo #Quấy rối qua điện thoại #An ninh mạng

Cùng chuyên mục

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

TPO - Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

TPO - Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe