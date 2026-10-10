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Giải trí

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

Minh Vũ

TPO - Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.

Sina đưa tin sau khi Trịnh Sảng bị phong sát năm 2021, nữ diễn viên nhiều lần cố gắng trở lại giới giải trí, nhưng các tài khoản liên tục bị xóa. Vào cuối tháng 8, Trịnh Sảng lập kênh TikTok và Instagram để chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống khi mới di cư sang Mỹ trong các video: "Khi mới đến đây, tôi từng bị bao trùm bởi sự khủng hoảng và ám ảnh rằng bản thân không còn tư cách để sống trên trái đất này sau loạt chấn thương tâm lý. Việc mở tài khoản lúc đó chỉ để đăng ảnh chứ không dám cập nhật trạng thái vì sợ bị hiểu lầm và phán xét. Đối với tôi, việc vượt qua những biến cố lớn như vậy để tiếp tục sống sót và tồn tại cho đến bây giờ đã là phần thưởng lớn nhất, bởi vì chỉ cần sống là còn hy vọng".

Gương mặt gây sốc của Trịnh Sảng hiện tại.

Tuy nhiên, khi nhìn video mới nhất của Trịnh Sảng, nhiều khán giả không nhận ra gương mặt của ngôi sao Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Ngoại hình Trịnh Sảng hiện tại thiếu sự chăm sóc chỉn chu như thời còn là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ.

Cô mặc trang phục đơn giản, tối màu. Gương mặt bị sưng phồng, đôi mắt phải cố mở to, bên mép còn có vết sẹo. Trước đó, một số người hâm mộ chia sẻ Trịnh Sảng đã sang Hàn Quốc để du lịch và điều trị sẹo bằng tia laser.

Có nguồn tin cho biết Trịnh Sảng đã chi bộn tiền để tiêm chất làm đầy, "dao kéo" toàn bộ gương mặt, trẻ hóa nhan sắc và khắc phục di chứng thẩm mỹ lỗi trước đó.

Trịnh Sảng từng viết tâm thư cầu cứu, chia sẻ cuộc sống tại Mỹ khó khăn vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nữ diễn viên bị phạt tội trốn thuế 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD).

Sau khi nộp bù tiền thuế, Trịnh Sảng không còn khả năng chi trả các khoản đòi bồi thường khác của đối tác. Hiện nay cô ở Mỹ để tránh khoản bồi thường 90 triệu NDT (hơn 12,5 triệu USD) cho công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Đông Khai Chi Tinh - đơn vị sản xuất bộ phim Người tình phỉ thúy.

Tuy nhiên, sau khi Trịnh Sảng lộ ảnh đi du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, cô không còn than nghèo kể khổ mà chỉ chia sẻ những câu chuyện đời thường nhỏ nhặt.

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Trịnh Sảng đánh mất cả sự nghiệp, nhan sắc cũng tụt dốc.

Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê.

Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.

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#Trịnh Sảng #Yêu em từ cái nhìn đầu tiên #Cùng ngắm mưa sao băng #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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