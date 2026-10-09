Người mẫu Việt gặp sự cố ngay trên sân khấu

TPO - Người mẫu Trương Trọng Hiếu gặp sự cố ngay trên sân khấu Mister Global 2026, trong phần thi National Costume. Cách xử lý tinh tế, khéo léo giúp anh nhận được sự chú ý của truyền thông.

Cuộc thi Mister Global 2026 (Nam Vương Toàn cầu 2026) đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 40 nam vương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện của Việt Nam là Trương Trọng Hiếu xuất hiện trên sân khấu của phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) trong thiết kế Vũ Hóa Đồng Thăng, lấy cảm hứng từ hình tượng Chử Đồng Tử trong văn hóa và truyền thuyết dân gian Việt Nam.

Trong lúc trình diễn, Trương Trọng Hiếu gặp sự cố trang phục khi chiếc áo khoác bị rơi ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, nam người mẫu vẫn giữ biểu cảm tự nhiên, duy trì nhịp trình diễn và thực hiện các động tác đã chuẩn bị, thay vì để tình huống bất ngờ làm gián đoạn tiết mục.

Màn trình diễn sau đó được tiếp nối đến cuối, giữ được mạch thể hiện và tinh thần của thiết kế.

Sự cố trang phục của Trương Trọng Hiếu trên sân khấu Mister Global 2026. Video/ảnh: NVCC.

Trương Trọng Hiếu trong phần thi Trang phục dân tộc.

Trang phục có nhiều lớp, kết hợp đạo cụ và động tác trình diễn, đòi hỏi người mẫu phải có khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp, nhanh nhạy.

Ở phần thi này, Trọng Hiếu cho thấy sự chủ động khi nhanh chóng thích nghi với diễn biến trên sân khấu, giữ phong thái và hoàn thành tiết mục.

Nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo cho biết trước cuộc thi, Trọng Hiếu dành thời gian chuẩn bị về hình thể, kỹ năng trình diễn và nội dung giới thiệu văn hóa Việt Nam. Phần thi Trang phục dân tộc cũng là dịp để anh thể hiện khả năng trình diễn bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh, câu chuyện văn hóa của quê hương.

Bộ trang phục nặng khoảng 15 kg, được thực hiện trong 60 ngày với sự tham gia của hàng chục nghệ nhân. Hình ảnh chiếc khố gắn với Chử Đồng Tử trở thành yếu tố trung tâm, kết hợp gậy và nón thần. Họa tiết trống đồng Đông Sơn và chim lạc cũng được sử dụng nhằm lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt.

Ê-kíp dành khoảng nửa tháng nghiên cứu tư liệu lịch sử, xây dựng hình khối và điều chỉnh phom dáng trước khi bước vào giai đoạn chế tác.

Cận cảnh bộ trang phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử mà Trương Trọng Hiếu mang tới cuộc thi Nam vương Toàn cầu 2026.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, cao 1,85 m, quê Lâm Đồng. Anh tốt nghiệp Hsing Wu University tại Đài Loan (Trung Quốc), từng tham gia lĩnh vực thời trang và trình diễn tại Taiwan International Fashion Week.

Anh cũng góp mặt tại Vietnam International Fashion Week và đang hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp.

Trước khi được chọn thi Mister Global 2026, Trương Trọng Hiếu tham gia Manhunt Vietnam 2025 và đoạt giải Manhunt Fitness Model. Đêm chung kết cuộc thi Mister Global 2026 sẽ diễn ra vào tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Trọng Hiếu được kỳ vọng tiếp tục phát huy lợi thế về hình thể, kinh nghiệm trình diễn và sự tự tin để tạo dấu ấn trong chặng cuối của cuộc thi.