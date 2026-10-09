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Pháp luật

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Lừa bán cô gái dưới 16 tuổi ra nước ngoài làm vợ với giá 48 triệu đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Một cô gái dưới 16 tuổi bị hai đối tượng ở thành phố Bắc Ninh dụ dỗ, rồi bán sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông trung niên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đấu tranh làm rõ vụ án mua bán người mà nạn nhân là trẻ em.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2016, Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, thành phố Bắc Ninh) quen biết với Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh) và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài, hai đối tượng bàn bạc, thống nhất tiếp cận các cô gái trẻ, lừa gạt dụ dỗ đưa sang Trung Quốc rồi bán làm vợ, thu lợi bất chính.

Đến tháng 7/2016, Quỳnh gặp cháu V.T.L, khi đó mới 15 tuổi 9 tháng, rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối đồng thời dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân xuất cảnh. Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa cháu L. từ Bắc Ninh ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển lên Lào Cai để đưa sang Trung Quốc bán.

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Đối tượng Hiền (bên trái) và Quỳnh (bên phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Trong phi vụ này, các đối tượng được nhận 15.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 48 triệu đồng. Thực hiện xong việc bán cháu V.T.L, hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay.

Về phần L., sau khi bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân được đưa đến nhà một người đàn ông trung niên để làm vợ. Qua nhiều lần tìm cách, nạn nhân trốn thoát thành công, được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu và trao trả về địa phương.

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#Bán người trái phép #Mua bán trẻ vị thành niên #Tội phạm xuyên quốc gia #Công an Bắc Ninh #Bắt giữ đối tượng

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