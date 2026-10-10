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Pháp luật

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Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Hoàng Phúc

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Sáng 10/10, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa trả hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á và các đơn vị liên quan để điều tra bổ sung.

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Ông Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan).

Theo đó, vụ án trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can. Tuy nhiên, qua đánh giá hồ sơ cần thiết phải làm rõ một số nội dung để việc xử lý được chặt chẽ, đúng pháp luật nên Viện KSND Thanh Hóa đã trả hồ sơ để Công an tỉnh điều tra bổ sung theo quy định.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

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Dự án Khu dân cư Quảng Thành (phường Quảng Phú) liên quan vụ án.

Các ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa); Lê Phương Nam (cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc); Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh), bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các ông Lê Anh Xuân (cựu Bí thư phường Hạc Thành); Trần Anh Chung (cựu Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn); Tào Minh Hạnh (cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên) cùng ông Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa) cùng Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa), bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, sau khi được giao tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Công ty Đông Á có dự án, nguồn thu bù đắp cho khoản kinh phí tài trợ bóng đá.

Sau đó, nhóm bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa cũ đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để Công ty Đông Á có nguồn lực thông qua dự án bất động sản. Cụ thể khu dân cư Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.

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Công an cáo buộc Bầu Đoan đã chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất khi chưa đủ điều kiện.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định giai đoạn 2023 - 2024, một số lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) đã tạo điều kiện trái quy định giúp cho công ty của Bầu Đoan thuận lợi trúng đấu giá khu dân cư Quảng Thành rộng gần 20.000m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề) với giá trúng thầu 255 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Vẫn theo kết luận điều tra, khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Đoan chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất cho nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng góp vốn, thu về 446 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, việc này diễn ra trong tình hình kinh tế Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2024 gặp nhiều khó khăn, trong đó có giai đoạn đại dịch COVID-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp, cần tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phải cắt giảm chi phí đầu tư lĩnh vực văn hóa xã hội nên không có nhiều điều kiện hỗ trợ phát triển đội bóng Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra vụ án.

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#Viện KSND #Thanh Hóa #Bầu Đoan #điều tra #bất động sản #trốn thuế #truy tố #Dự án khu dân cư Quảng Thành

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