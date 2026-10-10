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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi thị sát, kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-ha-noi-6122.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-ha-noi-post1141163.vnp?

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Vành đai 1 #dự án #Dự án Vành đai 2.5 Hà Nội #Dự án giao thông Hà Nội

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