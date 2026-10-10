Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".