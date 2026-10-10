Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-ha-noi-post1141163.vnp?
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi thị sát, kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-ha-noi-post1141163.vnp?
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