Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gia đình lập bàn thờ, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về

Hoàng Phúc

TPO - Nghi anh P.V.L. nhảy cầu Cẩm Thủy, gia đình tổ chức tìm kiếm, lập bàn thờ bên sông. Sau hơn một ngày mất tích, P.V.L bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, anh P.V.L. (SN 1988, trú tại địa phương)-người bị nghi nhảy cầu tự tử, đã bất ngờ trở về nhà sau hơn một ngày mất tích.

Theo lãnh đạo địa phương, tối 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh L. nghi nhảy cầu Cẩm Thủy. Trước đó, người đàn ông này nhắn tin cho một người bạn, nhờ đến cầu Cẩm Thủy lấy xe về.

nc.jpg
Gia đình người nghi nhảy cầu đã lập bàn thờ bên bờ sông và tổ chức tìm kiếm.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân anh L. cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Trong khi chưa có thông tin về tung tích anh L., gia đình lo ngại anh này đã tử vong nên lập bàn thờ bên sông. Dù lực lượng chức năng và người thân tiếp tục tìm kiếm,nhưng sau hơn một ngày, vẫn chưa có tin tức về anh.

Đến khuya 9/10, anh L. bất ngờ trở về nhà, khiến gia đình không khỏi ngỡ ngàng, vui mừng. Lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy cho biết, vụ việc hiện được giao cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Xem thêm

#nhảy cầu #Thanh Hóa #mất tích #trở về #gia đình #tìm kiếm #công an

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải thực chất, bền vững

Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải thực chất, bền vững

TPO - Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quan điểm không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải tạo ra tăng trưởng thực chất, bền vững. Thành phố cũng đang chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng, từ giao nhiệm vụ định tính sang lượng hóa kết quả đầu ra...

Thêm thấm thía 2 tiếng 'Tổ quốc' từ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Thêm thấm thía 2 tiếng 'Tổ quốc' từ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

TPO - Từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nói gì về đề xuất giảm phí xe tải, container

Đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nói gì về đề xuất giảm phí xe tải, container

TPO - Đại diện Tổng Công ty Phát triển Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), phần lớn xe tải, container đi trên QL5 không có nhu cầu lưu thông xuyên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vị trí các khu, cụm công nghiệp, chi phí đường, thời gian lưu thông... là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tuyến đường di chuyển của xe tải, container.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4, nhằm truyền đạt các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định đã được thông qua. Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

TPO - Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội phải không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trách nhiệm ấy đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, quyết sách đúng đắn và hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ hôm nay.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe