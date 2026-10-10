Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao xe ra đường gây tai nạn

TPO - Một người đàn ông sau khi cãi nhau với bạn gái đã cầm xe máy lao nhanh ra đường khiến một xe khách tông trúng.

Clip được camera hành trình người dân ghi lại vụ việc.

Sáng 10/10, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT741, phường Bình Phước.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h27 phút sáng cùng ngày, một người đàn ông sau khi cãi nhau với bạn gái đã lên xe máy lao nhanh ra đường ĐT741. Cùng thời điểm này một xe khách giường nằm đang đi cùng chiều lao tới và va chạm với người đàn ông.

Vụ va chạm khiến xe máy và người văng xa vài mét.

Ngay sau đó lực lượng chức năng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra làm rõ vụ việc.