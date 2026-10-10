Clip: Xe khách cháy dữ dội tại TPHCM

TPO - Một chiếc xe 16 chỗ khi vừa trả khách xong đang đi về bến bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến chiếc xe bị cháy trơ khung, không có ai bị thương.

Ngày 10/10, cơ quan chức năng TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách 16 chỗ xảy ra phường Phước Thắng, TP.HCM.

Hiện trường chiếc xe khách bị bốc cháy dữ dội trên đường 30/4

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 9/10, một xe khách 16 chỗ của nhà xe T.T. đang trên đường từ trung tâm TP.HCM về bến xe Vũng Tàu. Khi đi tới trước nhà thờ Nam Bình, đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo các lực lượng phường Phước Thắng và PCCC và CHCN khu vực đã đến ứng cứu dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Tại hiện trường chiếc xe bị cháy trơ khung, các nội thất hư hỏng, cạnh xe có cây xanh cũng bị cháy xém.

Vụ cháy không có thiệt hại về người về thiệt hại và nguyên nhân đang được các cơ quan điều tra làm rõ.