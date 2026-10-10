Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm thấm thía 2 tiếng 'Tổ quốc' từ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Lưu Trinh - Xuân Tùng

TPO - Từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Sáng 10/10, tại Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi6.jpg
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Xuân Tùng

Chặng 7 là chặng cuối của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, quy tụ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ khắp các tỉnh, thành phố. Đây cũng là dịp nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện đẹp, qua đó khẳng định tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo Hội, đại diện các tỉnh, thành phố; các gương cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu, KOL, nhà sáng tạo nội dung số, đơn vị đồng hành cùng hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi9.jpg
tp_toiyeutoquoctoi-hanoi8.jpg
Đại biểu tham dự chương trình cùng hội viên, thanh niên hát vang Quốc ca, Hội ca tại lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: Xuân Tùng

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu

Khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TPHCM và Cà Mau.

Tại các địa phương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn, giáo dục truyền thống lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi1.jpg
Anh Lê Hải Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam” được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

Tôi yêu Tổ quốc tôi chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Đó là tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước”, anh Lê Hải Long khẳng định.

Theo anh Long, giá trị lớn nhất Hành trình để lại không chỉ nằm ở những con số hay công trình, phần việc cụ thể. Thông qua Hành trình, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, những giá trị được khơi dậy trên Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sẽ còn tiếp tục lan tỏa; đồng thời kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, phát huy truyền thống, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần cống hiến, góp sức xây dựng đất nước.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi4.jpg
Lá cờ Hội LHTN Việt Nam cùng giai điệu "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tung bay tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên và cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Hơn 1.000 công trình thanh niên được triển khai, hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức trên suốt hành trình, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi5.jpg
Hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức rước ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Hà Nội rước đuốc). Ảnh: Xuân Tùng

Các cấp bộ Hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Trên không gian số, hơn 155.000 câu chuyện đẹp, cùng hơn 24.000 video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được lan tỏa. Các hình thức sáng tạo nội dung tiếp tục được mở rộng với các hoạt động về viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI, thu hút gần 139.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Đến thời điểm này, hành trình đạt gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi11.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu cảm xúc. Các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội LHTN Việt Nam, nghi thức rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Trong đó, ngọn đuốc được trao truyền không chỉ là một nghi thức biểu tượng, mà còn là khoảnh khắc kết nối giữa các thế hệ, giữa những giá trị được hun đúc qua lịch sử với khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Từ ngọn lửa ấy, niềm tự hào được tiếp nối, trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến được thắp lên, để hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không dừng lại ở một điểm kết thúc, mà tiếp tục được viết bằng những hành động cụ thể của tuổi trẻ Việt Nam trên chặng đường phía trước.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi10.jpg
Hội viên, thanh niên đồng thanh quyết tâm "Thanh niên, tiến!". Ảnh: Xuân Tùng

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho 15 tập thể Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đồng thời, 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cũng được khen thưởng.

tp_toiyeutoquoctoi-hanoi2.jpg
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho những tỉnh thành đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trước khi diễn ra Hành trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các bộ, ngành.

Cùng với các hoạt động của Hành trình, trong sáng 10/10, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xem thêm

#Hội LHTN Việt Nam #70 năm Hội LHTN Việt Nam #Tôi yêu Tổ quốc tôi #Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi #hội viên #thanh niên #tổng kết hành trình #ngọn đuốc hành trình #lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi ##Toiyeutoquoctoi ##hanhtrinhtoiyeutoquoctoi

Cùng chuyên mục

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Từ chỗ giúp người dân làm quen với công nghệ, tuổi trẻ Lâm Đồng đang hướng tới một bước chuyển lớn hơn: làm chủ, sáng tạo và trực tiếp tạo ra những giải pháp phục vụ đời sống. Đây cũng là cách lực lượng trẻ hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

TPO - Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Nghệ An tìm kiếm, bồi dưỡng thủ lĩnh Đoàn cơ sở tiêu biểu

Nghệ An tìm kiếm, bồi dưỡng thủ lĩnh Đoàn cơ sở tiêu biểu

TPO - Vòng Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 là dịp để các cán bộ Đoàn thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, đồng thời chia sẻ những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

TPO - Các chuyên gia cảnh báo ba điều cần tránh khi ứng dụng AI: Đưa dữ liệu nhạy cảm lên nền tảng công cộng, phụ thuộc vào công nghệ và né tránh trách nhiệm. AI có thể hỗ trợ xử lý công việc, nhưng con người phải kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng.

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

TPO - Phát biểu tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công vụ, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm cá nhân.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Bạn trẻ Đà Nẵng trải nghiệm ứng dụng công nghệ mới vì cộng đồng tại triển lãm sản phẩm chuyển đổi số năm 2026 Ảnh: Giang Thanh

Trao cơ hội để người trẻ biến năng lực thành giá trị

TP - Trước thềm cuộc gặp mặt, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên ngày 15/10 về chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đã chia sẻ những “điểm nghẽn” từ thực tế học tập, nghiên cứu, việc làm và hiến kế để mở rộng cơ hội phát triển.

Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân Ảnh: CTV

Đưa tri thức số đến bản làng

TP - Căng mình vượt hàng chục ki-lô-mét đường rừng đến từng nhà, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ và dịch vụ công trực tuyến, chị Bàn Thị Đào (dân tộc Dao) - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đang biến chuyển đổi số từ một khái niệm xa lạ thành những kỹ năng thiết thực trong đời sống người dân vùng xa.

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe