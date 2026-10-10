Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Từ chỗ giúp người dân làm quen với công nghệ, tuổi trẻ Lâm Đồng đang hướng tới một bước chuyển lớn hơn: làm chủ, sáng tạo và trực tiếp tạo ra những giải pháp phục vụ đời sống. Đây cũng là cách lực lượng trẻ hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I vào sáng 19/6, ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, khẳng định: Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích, giữ vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương.

Chuyển đổi số trở thành điểm nhấn khi tuổi trẻ Lâm Đồng triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Đặng Hồng Sỹ, giai đoạn 2024-2026, công tác Hội và phong trào thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng. Đặc biệt, chuyển đổi số trở thành điểm nhấn khi tuổi trẻ Lâm Đồng triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tham gia thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ những kết quả đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp làm những lĩnh vực đột phá; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng hành cùng thanh niên phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ Lâm Đồng trong các phong trào tình nguyện, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, việc hợp nhất tỉnh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên ở địa bàn rộng, đa dạng về vùng miền, dân tộc và ngành nghề.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I sớm ổn định tổ chức, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong thanh niên.

Cùng với đó, tổ chức Hội cần mở rộng mặt trận đoàn kết, quan tâm thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn và vùng sâu, vùng xa, tạo môi trường để mọi thanh niên đều có cơ hội học tập, cống hiến và trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Thực tế ở Quảng Tân, Đạ Tẻh 2 hay xã Di Linh có thể thấy các Tổ CNSCĐ đang góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ khó đi vào chiều sâu nếu chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu cài ứng dụng hay tạo tài khoản.

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức hơn 50 lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng công cụ học tập trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Trương Minh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho rằng, ở vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, chuyển đổi số không đơn thuần là câu chuyện công nghệ mà còn là sự thấu hiểu văn hóa, tập quán và tâm lý người dân.

Anh Trương Minh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Bà con quan tâm đến giá nông sản, mùa màng, khám chữa bệnh hay thanh toán hằng ngày; nếu công nghệ không giải quyết được những nhu cầu thiết thực ấy thì sẽ khó đi vào cuộc sống.

“Nhiều bạn trẻ phải đến từng nhà, cầm tay chỉ từng thao tác, làm mẫu nhiều lần từ cách mở điện thoại. Mục tiêu cao nhất là để người dân thấy công nghệ dễ hiểu, dễ làm và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống”, anh Trương Minh Quang nói.

Anh Trương Minh Quang cũng nhấn mạnh, một trong những nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là triển khai phong trào “Bình dân học vụ số cho thanh niên” với các hợp phần như: “Bình dân học AI”, “Phổ cập kỹ năng số” và “An toàn mạng cho thanh niên”.

Tuổi trẻ Lâm Đồng thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Từ chỗ giúp người dân làm quen với công nghệ, tuổi trẻ Lâm Đồng đang hướng tới bước chuyển từ phổ cập kỹ năng số sang làm chủ công nghệ. “Trang bị kỹ năng số là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là hình thành tư duy số, khả năng thích ứng và năng lực sáng tạo để thanh niên không trở thành người sử dụng công nghệ một cách thụ động”, anh Trương Minh Quang nhấn mạnh.

Không chỉ đưa công nghệ đến cộng đồng, tuổi trẻ Lâm Đồng đang trực tiếp tạo ra các sản phẩm, giải pháp mới. Tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2026, 38 dự án tham gia, trong đó dự án Hệ thống thu phí gửi xe tự động eParking của nhóm tác giả Triệu Quang Học, Đinh Lâm Gia Bảo và Lê Thành Thái (Trường Đại học Đà Lạt) giành giải Nhất.

Dự án Hệ thống thu phí gửi xe tự động eParking của nhóm tác giả Trường Đại học Đà Lạt giành giải Nhất.

Sản phẩm cho thấy một hướng đi khác của tuổi trẻ trong thực hiện Nghị quyết 57: Không chỉ học và sử dụng công nghệ, mà trực tiếp nghiên cứu, tạo ra giải pháp phục vụ đời sống. Cùng với đó, toàn tỉnh ghi nhận 531 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên đăng ký triển khai trong những tháng đầu năm 2026; hơn 90 cuộc thi, hội thi sáng tạo được tổ chức, thu hút hơn 5.000 lượt thanh niên tham gia.