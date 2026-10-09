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Dấu ấn tuổi trẻ Đắk Lắk qua 7 chặng hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Nguyễn Thảo

TPO - Năm 2026, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo dấu ấn bằng hàng trăm công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số...

Ngày 9/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), với sự tham dự của hơn 400 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu.

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Đại biểu, cán bộ, hội viên, thanh niên tham dự lễ mít tinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội LHTN Việt Nam và những đóng góp của tuổi trẻ Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Ông Y Nhuân Byă - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại lễ mít tinh.

Năm 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực thông qua Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai xuyên suốt qua 7 chặng công tác ý nghĩa.

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Các gương “Thanh niên sống đẹp” được tuyên dương.

Từ chặng mở đầu tháng 5/2026 đến các chặng thi đua cao điểm tháng 10/2026, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số; triển khai chiến dịch "Tháng Ba biên giới", "Nghĩa tình biên cương".

Đồng thời, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, thành lập các đội hình công nghệ số cộng đồng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân.

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Các cán bộ Hội tiêu biểu được tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Nhuân Byă - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Bên cạnh đó, quan tâm nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; tạo môi trường để hội viên rèn luyện, phát huy năng lực, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách, chương trình phát triển thanh niên, tạo điều kiện để tuổi trẻ đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

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Anh Nguyễn Thanh Đông - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, được tuyên dương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi hội viên, thanh niên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng; mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất; đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục giơ cao ngọn cờ cống hiến, phát huy khẩu hiệu hành động: Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Bản sắc - Phát triển.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương 7 cán bộ Hội tiêu biểu và 29 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

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#tuyên dương #cán bộ hội #Đắk Lắk #thanh niên #tiêu biểu #công trình #Thanh niên sống đẹp

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