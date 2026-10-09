Nghệ An tìm kiếm, bồi dưỡng thủ lĩnh Đoàn cơ sở tiêu biểu

TPO - Vòng Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 là dịp để các cán bộ Đoàn thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, đồng thời chia sẻ những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Ngày 9/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026.

Anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thi.

Trải qua hơn 2 tháng triển khai sôi nổi với 4 tuần thi trực tuyến và Vòng loại cấp tỉnh đầy kịch tính, Hội thi đã thu hút sự tham gia của 127 thí sinh xuất sắc đến từ các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh. Với sự nỗ lực và tinh thần thi đấu nghiêm túc, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua các phần thi để ghi tên mình vào Vòng Chung kết, nơi bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng của những người cán bộ Đoàn cơ sở tiếp tục được thử thách và khẳng định.

Phát biểu khai mạc, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững vàng về bản lĩnh, giỏi nghiệp vụ, có năng lực tổ chức phong trào và gần gũi với thanh niên. Hội thi cũng là dịp để những cán bộ Đoàn tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, qua đó tìm kiếm những phương pháp hoạt động sáng tạo, phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia cuộc thi và tặng quà cho Ban Giám khảo Hội thi.

Theo anh Lê Đức Sỹ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang đứng trước những yêu cầu mới. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn cấp xã được xác định là khâu đột phá.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Hội thi đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn cơ sở phải chủ động đổi mới tư duy, cách làm; lựa chọn phương thức phù hợp để tập hợp, đồng hành với thanh niên, đồng thời tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Sau phần khai mạc, các thí sinh bước vào 3 phần thi gay cấn.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, người Bí thư Đoàn cơ sở không chỉ cần vững nghiệp vụ mà còn phải sâu sát thực tiễn, hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; biết đổi mới phương thức tập hợp, lựa chọn đúng việc cần làm và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng mà Hội thi hướng tới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá về ý nghĩa của Vòng Chung kết, anh Lê Đức Sỹ cho rằng, mỗi thí sinh đều có địa bàn, môi trường công tác và kinh nghiệm thực tiễn khác nhau. Điểm chung là các cán bộ Đoàn đang trực tiếp gặp gỡ đoàn viên, thanh niên, triển khai phong trào và đưa các chương trình của tổ chức Đoàn vào cuộc sống. Vì vậy, Hội thi không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện năng lực mà còn tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở.

Ban Giám khảo chấm phần thi của các thí sinh.

Thông qua Hội thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kỳ vọng phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ Đoàn tiêu biểu, lựa chọn gương mặt xuất sắc đại diện tuổi trẻ Nghệ An tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. Quan trọng hơn, những kinh nghiệm, sáng kiến được chia sẻ tại Hội thi sẽ góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Sau phần khai mạc, 10 Bí thư Đoàn cơ sở sẽ thể hiện tài năng qua 3 phần thi gồm: “Bí thư đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư đoàn cơ sở - Nhạy bén” và “Bí thư đoàn cơ sở - Bản lĩnh”.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Bí thư Đoàn xã Con Cuông.

Ban Tổ chức trao giải Nhì, Ba cho các thí sinh.