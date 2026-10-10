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Giải trí

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Jennie (BlackPink) khiến mạng xã hội bùng nổ

Hương Ly

TPO - Jennie bị chê mặc hở quá mức, gây phản cảm khi biểu diễn tại quê nhà cùng The Weeknd. Bên cạnh đó, giọng hát Jennie cũng được dân mạng mang ra mổ xẻ.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jennie (BlackPink) tại concert của The Weeknd ở Seoul đang là tâm điểm chấn động truyền thông toàn cầu, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội suốt một ngày qua.

Ngay sau khi The Weeknd và Jennie live bản hit tỷ stream One of The Girls, làn sóng bình luận bùng nổ mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tâm điểm cộng đồng mạng tập trung vào hai yếu tố liên quan Jennie: trang phục biểu diễn quá táo bạo và năng lực hát live thực sự của nữ idol sinh năm 1996.

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Trang phục gây tranh luận của Jennie.

Một bộ phận khán giả lên tiếng chỉ trích trang phục của Jennie. Một người cho rằng thiết kế theo phong cách "giấu quần" của cô quá nhạy cảm, tiệm cận đồ lót và đi ngược lại các chuẩn mực thẩm mỹ thông thường của ca sĩ khi biểu diễn trên sân khấu âm nhạc Hàn Quốc.

Tranh cãi về trang phục chưa hạ nhiệt, giọng hát của thành viên BlackPink tiếp tục bị mang lên bàn cân mổ xẻ. Nhiều antifan đã cắt ghép một đoạn video ngắn ở cuối tiết mục để chế giễu Jennie "né nốt cao", lười hát live và có kỹ thuật thanh nhạc yếu thế hơn hẳn. Thậm chí có người còn so sánh cô với màn thể hiện đỉnh cao của Ariana Grande trước đây cùng The Weeknd để hạ bệ nữ thần tượng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích là những lời bênh vực Jennie. Một khán giả bình luận: "Jennie mặc táo bạo nhưng không hở. Khi đứng cạnh The Weeknd, ngôi sao tầm cỡ thế giới, Jennie hướng tới trang phục phóng khoáng, phù hợp với gu của cộng đồng người nghe nhạc US-UK không phải là lựa chọn tồi. Điều đó giúp Jennie tỏa sáng ở concert tầm cỡ quốc tế".

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Màn kết hợp khiến làng nhạc thế giới dậy sóng trong một ngày qua.

Về giọng hát, fan của Jennie và nhóm BlackPink cũng nhanh chóng tung ra loạt fancam bắt cận cảnh để minh oan cho Jennie. Những thước phim thực tế chứng minh cô hát không đến mức thảm họa hoặc bị The Weeknd đè bẹp, với màu giọng R&B quyến rũ và sáng, duy trì xuyên suốt tiết mục.

Khoảnh khắc bị chê bai thực chất là lúc phần hát chính đã kết thúc, nữ ca sĩ chỉ đang chủ động nhường sân khấu lại cho chủ nhân của concert là The Weeknd để tập trung tương tác cùng đàn anh.

Bỏ qua những tranh cãi ồn ào và những góc nhìn khắt khe về trang phục lẫn giọng hát, không ai có thể phủ nhận sự bùng nổ cùng bản lĩnh sân khấu ngày càng vững của Jennie. Đứng cạnh ngôi sao lớn của làng nhạc và có cá tính âm nhạc cực mạnh như The Weeknd, Jennie không hề bị lép vế hay run sợ trên sân khấu.

Ngược lại, thần thái tự tin, quyến rũ cùng màn tương tác ăn ý giữa hai nghệ sĩ mang đến màn trình diễn bùng nổ cả phần nghe lẫn nhìn, làm chủ hoàn toàn bầu không khí tại sân vận động Goyang trước hàng vạn khán giả.

Sự kết nối tự nhiên giữa Jennie và The Weeknd trên sân khấu chính là câu trả lời cho việc thành viên BlackPink đang vươn ra thế giới và ngày càng chứng tỏ vị thế ở sự kiện âm nhạc lớn

Được đứng chung sân khấu và hát cùng The Weeknd là bước ngoặt lịch sử cho sự nghiệp của Jennie.

Trong vài năm gần đây, chiến lược bước ra quốc tế của Jennie có bước chuyển mình mạnh mẽ. Cô dần thoát khỏi khuôn mẫu một thần tượng Kpop thông thường để định vị thành ngôi sao giải trí toàn cầu. Nữ ca sĩ không còn gói gọn hoạt động tại thị trường châu Á, mà chủ động tấn công trực diện vào các địa hạt nghệ thuật, thời trang tại phương Tây để củng cố sức ảnh hưởng quốc tế.

Tận dụng danh tiếng từ các sàn diễn danh giá như Met Gala hay Cannes, Jennie có màn chạm ngõ Hollywood táo bạo trong bộ phim truyền hình The Idol của đài HBO do chính The Weeknd sản xuất.

Tác phẩm nhận về không ít ý kiến trái chiều nhưng bước đi mạo hiểm đó lại chính là đòn bẩy truyền thông khổng lồ, đưa cái tên Jennie phủ sóng rộng rãi và tiếp cận sâu hơn với tệp khán giả đại chúng tại Mỹ và châu Âu.

Trái ngọt lớn nhất từ chiến lược này chính là bản hit tỷ stream One of The Girls kết hợp cùng The Weeknd, ca khúc giúp cô liên tiếp lập kỷ lục trên BXH Billboard Hot 100.

Sân khấu mới nhất của The Weeknd và Jennie sẽ mở ra những màn kết hợp bùng nổ giữa thành viên nhóm BlackPink và các siêu sao làng nhạc trong tương lai.

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#Jennie #BlackPink #The Weeknd #concert #hát live #trang phục #sân khấu #sân khấu của Jennie vs The Weeknd

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