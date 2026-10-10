Rhyder và dàn nghệ sĩ 'say hi' khởi công cầu Khang Túc tại Cần Thơ

Quỹ Nam Phương của DatVietVAC cùng dàn nghệ sĩ Rhyder, Dang Hong Hai đã khởi công cầu Khang Túc tại Cần Thơ. Dự án thay thế chiếc cầu 25 năm tuổi xuống cấp, mang lại lối đi an toàn cho bà con.

Sáng 04/10/2026, Quỹ Nam Phương phối hợp chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu Khang Túc tại xã Thới An Hội và xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ.

Chiếc cầu mới sẽ thay thế chiếc cầu cũ đã có tuổi đời hơn 25 năm. Sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người dân khi có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ đến từ chương trình Vũ trụ say hi (DatVietVAC).

Các nghệ sĩ không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn trực tiếp giao lưu văn nghệ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng sông nước.

Các nghệ sĩ của Vũ trụ say hi tham gia khởi công cầu Khang Túc.

Niềm vui cho bà con miền sông nước

Chiếc cầu nối liền ấp Tập Rèn (xã Thới An Hội) và ấp Bưng Túc (xã Kế Sách) được xây dựng từ khoảng năm 2000. Trải qua hơn hai thập kỷ phục vụ nhu cầu đi lại, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu bê tông hẹp, bong tróc ở nhiều vị trí và hoàn toàn không có lan can bảo vệ.

Để tiếp tục sử dụng, người dân địa phương phải tự gia cố bằng cách lót ván hoặc đổ bê tông trám vào các điểm hư hỏng. Tình trạng này gây nguy hiểm trực tiếp cho người lưu thông. Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực này, trước đây đã từng xảy ra trường hợp học sinh bị ngã xuống sông khi đang chới với trên đường đến trường.

Trong chuyến đi thực tế, các nghệ sĩ trẻ gồm Rhyder, Đỗ Phú Quí, Bùi Duy Ngọc, JeyB, Khôi Vũ, Dang Hong Hai cùng MC Thiên Thanh đã chứng kiến tận mắt những khó khăn trong việc đi lại của bà con.

Trực tiếp bước qua nhịp cầu cũ, ca sĩ Dang Hong Hai chia sẻ sự lo ngại: "Cây cầu đã cũ rồi, lại không có lan can. Khi Hải cùng các anh trai khác đi qua thì cầu cũng đã bắt đầu rung lắc. Đây lại là con đường qua lại của rất nhiều bà con và các em nhỏ đến trường". Những trải nghiệm thực tế này giúp các nghệ sĩ hiểu rõ hơn về sự cấp thiết của một công trình mới, từ đó kêu gọi sự chung tay thiết thực từ cộng đồng.

﻿ Rhyder và các nghệ sĩ tham gia hoạt động ý nghĩa cùng DatVietVAC.

Tại buổi lễ, các nghệ sĩ không quản ngại vất vả, trực tiếp góp sức vận chuyển, sắp xếp và trao tận tay các phần quà cho bà con. Đối với ca sĩ Rhyder, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đồng hành Quỹ Nam Phương trong một dự án thiện nguyện hạ tầng.

Phát biểu tại sự kiện, nam ca sĩ bộc bạch: "Rhyder rất vui và tự hào khi cùng Quỹ Nam Phương, địa phương và các anh trai, các nhà hảo tâm chung tay mang đến cho bà con Cần Thơ cây cầu mới. Nhiều khán giả và fandom FLASH của mình đến ủng hộ nhiệt tình để cho lễ khởi công diễn ra rất thành công".

"Mong rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều chiếc cầu nữa để bà con đi lại giao thương thuận tiện hơn, các em học sinh có con đường đi học mới, và đời sống người dân cũng ngày càng được nâng cao hơn nữa", Rhyder chia sẻ.

Nhằm khích lệ tinh thần người dân, Rhyder cũng tự bỏ tiền túi, gửi tặng trực tiếp mỗi người có mặt 500.000 đồng tiền mặt như một phần quà nhỏ để chia sẻ niềm vui trong ngày khởi công.

Cũng tại buổi lễ khởi công, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Công ty CP DETECHbio, Công ty CP Giải pháp Truyền thông Việt Green Plus, Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, cùng bạn đồng hành lâu năm của Quỹ - anh Ngọc Chinh và nhóm bạn, bà Nguyễn Kim Hùng và các nhà hảo tâm trao quà cho 20 học sinh tiểu học có thành tích học tập tốt và 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn một tỷ đồng để xây dựng cầu mới

Trước nhu cầu bức thiết của địa phương, Quỹ Nam Phương nhanh chóng phối hợp UBND xã Thới An Hội và xã Kế Sách triển khai khảo sát, đo đạc địa chất để đưa dự án cầu Khang Túc vào thi công. Theo bản vẽ thiết kế, công trình mới có chiều dài 30,2 m, chiều rộng 2,5 m và tải trọng chịu lực 1,5 tấn.

Kích thước và kết cấu này đảm bảo cho các phương tiện cơ giới nhỏ di chuyển qua lại an toàn, giải quyết dứt điểm tình trạng nguy hiểm của công trình cũ. Tổng kinh phí xây dựng cầu Khang Túc là 1.025.000.000 đồng, chưa bao gồm các chi phí liên quan khảo sát địa hình, khoan địa chất, thiết kế và tư vấn giám sát thi công.

Toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ sự đóng góp của các nguồn lực xã hội hóa. Cụ thể, nhà tài trợ Bùi Công Thành đảm nhận 50% tổng kinh phí xây dựng. Là người từng đồng hành Quỹ Nam Phương qua hai dự án cầu Khang Lộc và cầu Sao Đỏ trước đây, anh Bùi Công Thành tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài.

Thực trạng cầu Khang Túc cũ trước khi được xây mới.

Chia sẻ về quyết định tiếp tục tài trợ cho cầu Khang Túc, anh nhấn mạnh: "Khi nhìn thấy những cây cầu được hoàn thành và giá trị thực tế mà chúng mang lại cho cộng đồng, tôi nhận ra rằng một khoản đóng góp, nếu được đặt đúng chỗ, có thể tạo ra tác động lâu dài cho rất nhiều người. Với tôi, sự đồng hành này không chỉ dừng lại ở một công trình vật chất, mà là minh chứng cho một cam kết lâu dài với cộng đồng bằng những hành động thực tâm, bền vững".

Phần kinh phí 50% còn lại các nhà hảo tâm khác của Quỹ Nam Phương san sẻ, nổi bật là sự hỗ trợ 100 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Kim Loan. Công ty Cổ phần Sản xuất Thép VinaOne là đơn vị tài trợ toàn bộ hệ thống thép dùng làm lan can cầu, đảm bảo hạng mục an toàn tối đa cho người dân khi lưu thông trên mặt nước.

Theo kế hoạch tiến độ, cầu Khang Túc dự kiến sẽ chính thức hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026. Công trình hạ tầng thiết thực này không chỉ giải quyết bài toán an toàn giao thông đường thủy nội địa, mà còn được chính quyền và người dân kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc giao thương, vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi hơn, từ đó nâng cao chất lượng đời sống kinh tế và mở ra một nhịp sống sung túc, ổn định hơn cho bà con khu vực Cần Thơ.