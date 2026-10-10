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Hàng chục người ở Quảng Ngãi nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, CDC lấy mẫu tìm nguyên nhân

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Gần 20 người tại Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Ngày 10/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS.BS Huỳnh Giới - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị 13 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói. Sau đó, nhiều trường hợp khác xuất hiện biểu hiện tương tự và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

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Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

“Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi đang lấy mẫu để xác định nguyên nhân”, bác sĩ Huỳnh Giới nói thêm.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca.

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Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Các trường hợp nhập viện chủ yếu trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với CDC và các lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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#Ngộ độc thực phẩm Quảng Ngãi #Nhiễm khuẩn E. coli #Nhiễm Bacillus cereus #Y tế Quảng Ngãi #Kiểm tra vệ sinh thực phẩm

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